“Bratislava sa riadi zákazmi, príkazmi a obmedzeniami,” konštatuje bývalý kandidát na bratislavského župana Ján Mažgút. Dlhodobo kritizuje nápady, ktorými magistrát hlavného mesta komplikuje život svojim obyvateľom aj návštevníkom.

Od prvého septembra pribudli na dunajskom nábreží dva cyklopruhy, ktoré ubrali z jazdných pruhov pre autá. Parkovanie zdraželo, cestovné v hromadnej doprave sa zvýšilo, výška pokút stúpla. Platíme veľa a to zrejme stále nie je všetko. “Spomínali ste daň z nehnuteľnosti. Pošuškáva sa, mám to od zástupcov mestských častí, že by tá daň mala vzrásť o tridsať percent,” tvrdí Ján Mažgút.

Dodáva, že cena, ktorú ľudia platia za život v Bratislave, nezodpovedá výkonu, ktorý mesto vynakladá: “Služby nie sú dostatočné, či hovoríme o parkovaní, cestovnom alebo o životnom prostredí. Súhlasím s ľuďmi, ktorí sa cítia nahnevaní, lebo len platia, platia a platia a nemajú žiadny benefit z toho, čo vynakladajú. Aký benefit mám z toho, že platím nehorázne dane z nehnuteľnosti, ale nemám kde zaparkovať, lebo cieľom nášho progresívneho primátora je vyhnať autá z mesta?”

O tom, ako sa žije v hlavnom meste, o cyklopruhoch, maľovaní asfaltu na zeleno, o budúcom pláne spoplatniť vjazd do mesta, ale aj o prezamestnanosti na magistráte hovoril v novej epizóde relácie TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou Ján Mažgút.

