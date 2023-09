“Chodia do záhrad, kúpu sa v bazénoch, nechávajú na ulici plienky. Starostovia sú bezradní a štát sa iba prizerá, ako to komunál zvládne,” hovorí bývalý riaditeľ kancelárie ZMOSu Michal Kaliňák.

Situácia, ktorá sa teraz deje na juhu Slovenska, je ako déja vu. V suvislosti s pandémiou aj vojnou na Ukrajine obce zažívali niečo podobné. Štát im hodil na krk starosti s testovaním na Covid-19 a neskôr ubytovaním vojnových utečencov. Teraz im odmieta pomôcť s vlnou ilegálnych migrantov. “Policajný prezident Hamran ľuďom odkázal, že si majú na problém s migráciou zvyknúť. A my mu odkazujeme, že nie. Lebo sa to nedá,” hovorí bývalý riaditeľ kancelárie ZMOSu a špecialista na samosprávu Michal Kaliňák (Hlas-SD).

Dodáva, že za Igora Matoviča štát nezvládal pandémiu a obce a mestá hasili problémy. Za vlády Eduarda Hegera sa situácia opakovala s vlnou utečencov a do tretice, za vlády Ľudovíta Ódora starostovia zažívajú nekontrolovaný pohyb cudzích ľudí, ktorí im vchádzajú do záhrad, kúpu sa v ich bazénoch, nechávajú na uliciach plienky, či dokonca si založia na autobusovej zastávke oheň. Do toho nikto nevie, aký je ich zdravotný stav. “Ľudia majú obavy, vidia, že starosta je bezradný. A premiér Ódor s policajným prezidentom Hamranom sa tvária, že problém neexistuje,” komentuje Michal Kaliňák.

O tom, ako sa v danej situácii majú správať ľudia, o tom, ako budú vyzerať účty samospráv za migračnú vlnu a kto ich zaplatí, ale aj o tom, že situácia z južnej hranice sa môže čoskoro zopakovať aj na severnej hranici hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bývalý riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska a expert na samosprávy Michal Kaliňák.