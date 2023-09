“Povedzte mi, kto kedy v Prešove videl živého migranta? Teraz je to realita. Denne ich príde na Slovensko zhruba tisíc až tisícpäťsto. A to sú iba tí, o ktorých polícia vie,” opísal aktuálnu situáciu bývalý minister vnútra Robert Kaliňák (SMER-SSD). Vinu za tento stav dáva politike vlád Igora Matoviča a Eduarda Hegera, ktorá urobila zo Slovenska destináciu zaujímavú pre prevádzačské gangy.

Robert Kaliňák konštatuje, že minulosti sa ukázalo, že nie je ničím výnimočným, ak migranti celú Afriku prejdú až do Turecka a odtiaľ do Európy. Lebo je tá cesta - aj vďaka Slovensku - bezpečnejšia, ako cez more. Je síce dlhšia, ale bezpečnejšia, lebo podľa neho vedia, kde je ten prístav, kde si môžu prísť dať guláš a odpočinúť si.

“Pustite si tie obrázky spred roka, z utečeneckého tábora. To bolo pozvaním. Všetci organizovaní prevádzači to videli a povedali si: Výborne, toto je skvelá destinácia, ideme cez Slovensko. Keď vidíte, že vašich “klientov” polícia zatýka a dáva do väzenia, tak žiadny obchod neurobíte. Zmenou prístupu oproti tomu, ako sme to my robili v rokoch 2015 a 2016, Slovensko spolupracuje s organizovaným zločinom a pomáha prevádzať tých ľudí do Nemecka. Ale my sme krajina, ktorá má zodpovedať za to, že od nás títo ľudia neprúdia. Veď Nemci urobia opatrenia a zavrú hranice s Českom. A Česko nebude tolerovať, že má kvôli Slovákom zatvorené hranice a zavrie znova naše hranice. Tak, ako to urobili minule,” hovorí Kaliňák.

Podľa neho aktuálne na Slovensko prišli tisíce ľudí a počet denných príchodov je okolo tisíc až tisícpäťsto ľudí. S tým, že sa tu nejaký čas zdržia, je to denne zhruba tri a ž tri a pol tisíca ľudí, o ktorých vieme. Potom sú tu aj takí, ktorí prešli bez toho, aby o nich polícia vedela.

“Pamätáme si, ako celé Slovensko v čase kovidu strážili policajti, ľudia boli buzerovaní za to, že išli z okresu do okresu - a dnes sa tvárime, že nevieme strážiť jednu maďarskú hranicu, to vyzerá smiešne. Tomu nikto neverí. Oni to robiť nechcú,” naložil Smerák vláde, ktorá je podľa neho zodpovedná za daný stav.

O aktuálnom probléme s nelegálnou migráciou hovoril Robert Kaliňák v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou.

