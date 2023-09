Ukrajina hrozí Slovensku medzinárodnou žalobou za to, že nevpustilo na trh ukrajinské obilie. Napriek zákazu sa však výrobky z kontaminovaného obilia na náš trh dostať môžu. Ako?

Slovenskí pestovatelia obilia majú plné sýpky a nedokážu svoj tovar predať. Ukrajina sa sťažuje, že k nám nemôže kvôli zákazu dovážať svoje obilie a hrozí medzinárodnými žalobami. Naši pekári kontrujú, že obilie z Ukrajiny nechcú, pretože obsahuje zdraviu škodlivé pesticídy.

Napriek tomu, že platí oficiálny zákaz, nie je zaručené, že sa kontaminovaná pšenica do našich mlynov a do nášho chleba nemôže dostať. Nitriansky samosprávny kraj je pomyselnou obilnicou Slovenska. Jeho župan Branislav Becík tvrdí, že napriek zákazom sa na Slovensku s obilím od nášho východného suseda kšeftuje. “Ide do mlynov a z tej múky sa potom pečie výborný “slovenský” chlebík,” tvrdí Becík.

O tom, kto má prsty v biznise s embargovaným obilím, o žalobe Ukrajiny, o tom, či doplácame na lacnú ukrajinskú pšenicu, aj o ochrane našich poľnohospodárov hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou nitriansky župan Branislav Becík.

