Šéf Obyčajných ľudí zúfalo potrebuje mediálnu pozornosť. Keď ju nevytvára, percentá mu klesajú. Čo hovorí marketingový špecialista na jeho provokácie a kopanec do Roberta Kaliňáka?

Bývalý premiér a minister financií Igor Matovič prišiel provokovať na míting Smerákov. Uštedril kopanec Robertovi Kaliňákovi a vzápätí nato dostal facku od jedného z členov Smeru. Všetci riešia, že Igor Matovič je známy provokatér a bola len otázka času, kedy svoju kampaň vygraduje svojským spôsobom.

“V spoločnosti je dlhodobo vysoká miera odmietania - takmer nikto Igora Matoviča nechce. Ľudia už vedia, že od neho nemôžu očakávať niečo, ako program. Z hľadiska marketingovej komunikácie je Igor Matovič niečo ako Alzák. Ľudia k nemu majú taký love-hate vzťah, aj ho milujú, aj ho neznášajú. A keď ide reklama, tak naňho nadávajú,” komentuje najnovší počin šéfa Obyčajných ľudí špecialista na marketing Pavol Minár.

Zdôrazňuje, že “obchodný” úspech podobného typu značiek priamo závisí od toho, aký majú mediálny výtlak, ako často sú v médiách. Ak sa z médií stiahnu, dopyt padne. Ak sa do nich chcú opäť dostať, musia ponúknuť nejakú zľavu. Bez marketingovej komunikácie a bez zľavy sa úspech nedostaví.

“Igor Matovič je životne závislý na mediálnych eventoch, na tom, aby si utrhol nejakú mediálnu pozornosť. On potrebuje mediálnu pozornosť, z hľadiska výtlaku je jeho strana závislá na ňom a on je závislý na tom, aby vytváral mediálnu pozornosť. Keď ju nevytvára, percentá mu klesajú. Problém je, že vždy musí nasadiť silnejšiu zľavu, aby si ho ľudia všimli. Stojí na spotrebiteľskej aktivácii. Vždy však musí prísť s niečím novým. Prišiel s autíčkami, ktoré nezafungovali. Potreboval niečo iné. Zistil, že ukazovanie grafov nefunguje, tak urobil tento media event. Keby som chcel byť zlý, prišiel na luxusnom terénnom aute s profi výbavou. A dosiahol to, čo chcel,” konštatuje marketér.



Má ešte Igor Matovič čím prekvapiť? Kto je reálnym súperom Roberta Fica, čo pokazil v kampani šéf KDH Majerský a kto je živým štítom škandálmi opradeného multiotca Borisa Kollára? O marketingových prešľapoch slovenských politikov v predvolebnej kampani hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou marketér Pavol Minár.