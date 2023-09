Nikto vám nedá to, čo politik v predvolebnej kampani sľúbi. Niekedy to vyzerá, akoby sa strany pretekali, ktorá z nich príde s čo najdivokejším populistickým nápadom. O predvolebných sľuboch politických strán v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou hovoril analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz Martin Vlachynský.

V najnovšej epizóde relácie sme priniesli prierez tých najdivokejších nápadov, počnúc štátnymi cenami potravín, či odvodzovaním cien potravín z priemeru troch najlacnejších v únii, cez povinné ponúknutie nehnuteľnosti samospráve, ktoré by sa mohlo pomenovať aj vyvlastnením za náhradu, až po stanovenie ceny, ktorú by zamestnávatelia zaplatili za štvordňový pracovný týždeň.

Zaujal aj nápad Sasky, ktorá by trestala občanov štátu za to, že minister by bol neschopný. Ako? Nuž návrhom podmieniť uvoľnenie peňazí z rozpočtu jednotlivým rezortom podľa toho, ako úspešne by pracovali pre ľudí. “Realizovať svoje sľuby neznamená mať svojich poslancov, ministrov a premiéra. Je treba mať aj radových zamestnancov, ktorí budú robiť na detailoch. Pokiaľ nemáte ich spriaznenosť, narazíte,” komentuje úskalia realizácie politických sľubov v praxi analytik Vlachynský.

Ako najväčší problém v najbližších rokoch, ktorý nová vláda bude musieť riešiť, je stav verejných financií. “Ak tú tému v predvolebných programoch vidíme, tak iba v náznakoch. Ale nikto tam nemá vyčíslené konkrétne úspory. Chcú zdravotníctvo zadarmo, trináste dôchodky, podporu hypoték. Všetci chcú všetko a zároveň chcú mať vyrovnaný rozpočet, lebo tušia, že máme problém. My rádovo potrebujeme ušetriť jednotky miliárd eur. Slovensko má najväčší deficit v EÚ, okolo 6 percent HDP, čo je 7 miliárd eur. A budúci rok bude pravdepodobne opäť navyšší. Každé šieste euro, ktoré štát míňa, je na dlh,” upozorňuje analytik.

