“Sebevražedné Merkelovej Zvládneme to! sa nesmie opakovať. Pokiaľ ukážeme, že to nevieme riešiť, oni sem budú chodiť,” varuje bezpečnostný poradca a generál vo výslužbe Andor Šándor pred migrantmi.

Tohto roku do únie príde o tretinu viac ilegálnych migrantov ako vlani. A EÚ plánuje podľa údajov Agentúry EÚ pre azyl prijať viac ako jeden milión žiadateľov. Len pre porovnanie, v najmohutnejšej migračnej vlne v roku 2015 to boli 1,35 milióna a nebyť nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, ktorá vyhlásila Zvládneme to! by mali ostatné európske krajiny vážny problém absorbovať takéto množstvo.

Migračná vlna tohoto leta a jesene je len o niečo menej mohutná, avšak Nemecko už svoje hranice otvorené nemá. Naopak, časť ilegálnych migrantov prúdi nekontrolovane cez južnú hranicu Slovenska. Fakt, že tu údajne nechcú ostať, ešte neznamená, že nám ich sem susedné krajiny nevrátia.

“Ak nám Nemecko vystaví stopku - a o tom nie je pochýb, že to urobí a zavrie hranice - my vystavíme stopku vám,” komentuje vyjadrenia našich oficiálnych miest o ďalších úmysloch migrantov pokračovať v ceste na západ bezpečnostný poradca Andor Šándor. Dodáva, že v roku 2015 do bavorského Mníchova denne prichádzalo až 20 tisíc migrantov a konanie kancelárky Merkelovej, ktorej výrok “Wir schaffen das!” - v preklade “Zvládneme to!” - označil za samovražedné.

“Myslím si, že by sme si mali uvedomiť, aký veľký problém tu máme. Nikto z nás nechce, aby sa tu opakovalo to, čo sa deje vo Francúzsku. Nechceme to, čo riešili Nemci na svojich kúpaliskách, nechceme všetky tie excesy. Ten svet, ktorý k nám chce ísť, je početnejší ako jeden milión, pokiaľ ukážeme, že sme neschopní to riešiť a nevieme ich poslať efektívne naspäť, tak sem pôjdu. Lebo sa tu budú mať lepšie. A prevádzači na tom neskutočne zarábajú. Gangy v Líbyi zarábali v roku 2015 šesť miliárd ročne. Tým, že sme v roku 2011 Líbyu rozbili, tak sa to tam deje. Pokiaľ sever Afriky nebude stabilný, tak tu môžeme diskutovať, či to Ódor robí blbo, alebo Fico nemal schvaľovať nejaký papier. Toto je otázka, ktorá si zaslúži vážne posúdenie, aby sme EÚ nerozbili a štáty sa nezachovali každý po svojom,” varuje skúsený bezpečnostný expert.

Aj o tom, či sa naša polícia má efektívne nástroje na to, aby dokázala eliminovať bezpečnostné riziká spojené s migračnou vlnou a či je Slovenská informačná služba po obvinení dvoch jej riaditeľov dôveryhodným partnerom pre zahraničné tajné služby, ktoré by nám mohli pomôcť s informáciami o potenciálnych teroristoch hovoril v relácii TERAZ TAKTO s Ankou Žitnou bezpečnostný poradca Andor Šándor.