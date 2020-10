Bulharská jasnovidka Baba Vanga († 85) zomrela pred 24 rokmi, no dodnes nás jej proroctvá mátajú. Siahajú až do roku 5079, kedy sa má podľa slepej veštice skončiť svet. Vangine predpovede vraj boli také presné, že ich začala spisovať samotná vláda, nehovoriac o tom, že starú mystičku študoval Inštitút parapsychológie v meste Sofia. O radu ju mal prosiť aj najvyšší komunistický súdruh Brežnev...

Nikto však s istotou nevie dodnes povedať, či Vanga nejaké špeciálne schopnosti mala alebo nie. Podľa legendy oslepla počas búrky či tornáda ako 12-ročná, keď ešte žila na území dnešného Macedónska, no získala tak „tretie oko“.

Vďaka jasnozrivosti mala vidieť do budúcnosti a vyveštila napríklad útok na WTC (Svetové obchodné centrum) v roku 2001, veľké cunami v Thajsku v roku 2004 či volebné víťazstvo amerického prezidenta Baracka Obamu z roku 2008.

Ba čo viac, prorokovať nám mala aj pandémiu koronavírusu, ktorá momentálne drží pod krkom väčšinu sveta.

Tieto udalosti sa skutočne stali, či ich však Vanga predpovedala, je viac než otázne. Predpovedať mala aj koniec Európskej únie v roku 2016, k čomu očividne nedošlo – jej fanúšikovia však tvrdia, že proroctvo sa vzťahovalo na brexit, teda odlúčenie Veľkej Británie.

Pokiaľ ide o rok 2020, Vangelia Pandeva Dimitrova – ako sa Vanga volala občianskym menom – vyveštila vzostup Islamského štátu, dominanciu Číny, ekonomické problémy Európy aj obrovské starosti pre prezidentov Donalda Trumpa a Vladimira Putina.

Pokiaľ ide o Rusko vo všeobecnosti, Putinova hegemónia mala byť Vange známa už pred vyše 30 rokmi, keď povedala, že „všetko pominie ako ľad, ale sláva Vladimira... tá zostane.“ Putin je pri moci už vyše 20 rokov a vyskúšal ako prezidentský, tak aj premiérsky úrad.

Lenže Vanga údajne predpovedala aj to, že na Putina niekto podnikne ešte tento rok atentát, resp. že bude čeliť „hrozbe zvnútra“. K tomu zatiaľ, aspoň pokiaľ vieme, nedošlo, no je pravdou, že Rusko nie je známe pre svoju „ukecanosť“, ak ide o vnútroštátne záležitosti. Ibaže by sa mal z otráveného čaju, ktorý vypil opozičný politik Navaľnyj, napiť sám Putin. Atentát na Navaľného je totiž jediným známym siahnutím na život politika, ktoré tento rok otriaslo Ruskom.

Zdá sa, že presnejšie Vanga tretím okom „videla“ pri Trumpovi. Tomu na rok 2020 predpovedala záhadnú chorobu, ktorá ohrozí jeho život a v dôsledku ktorej Donald ohluchne. Podaktoré zdroje dokonca hovoria o nádore na mozgu. Vanginy prívrženci sú presvedčení, že tou „tajomnou chorobou“ nie je nič iné než koronavírus, ktorý americkému lídrovi diagnostikovali pred niekoľkými dňami. Žeby mala Vanga predsa len pravdu? Dúfajme, že nie. Jej veštby totiž takmer výlučne hovoria o katastrofách a tragédiách – o utrpení, vojnách a smrti.

