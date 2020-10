Shannen Dohertyová, známa, ako Brenda Walshová prehovorila o svojich pocitoch pre magazín Elle. Okrem dojímavej fotografie tak fanúšikom odhalila aj svoju dušu a najťažšie momenty v posledných mesiacoch. Najkritickejším okamihom pri tom podľa slov herečky bolo povedať pravdu rodine a priateľom. Počas chladného večera vo februári 2019 pozvala Shannen Doherty niektorých priateľov na večeru do nájomného domu v Kalifornii, aby im oznámila krutú správu. Doherty zostavila zoznam hostí, ale konverzáciu viedol doktor Piro, jej onkológ.

Bez vlasov herečka Shannen Dohertyová pravidelne zverejňovala na sociálnej sieti fotky z chemoterapie. Zdroj: PROFIMEDIA

O necelé dva roky skôr herečka ukončila liečbu rakoviny prsníka a Piro bol na večeri, aby vysvetlil, že choroba je späť. Rakovina, ako povedal Piro, bola teraz metastatická (tiež známa ako štádium IV), čo znamená, že sa rozšírila za prsia a lymfatické uzliny. "Spôsob, ako všetkým predstavil všetko, bol vecný," uviedla herečka pre magazín Elle.

Shannen Doherty zo seriálu Beverly Hills 90210. Zdroj: archív

Táto správa bola samozrejme zdrvujúca a Doherty pozvala Pira, aby jej priatelia dostali odpovede na otázky, o ktorých vedela, že budú mať. Zomrela by na toto? Pravdepodobne. Zomrela by čoskoro? Pravdepodobne nie. Prečo sa to stalo? Nedalo sa to vedieť. Dá sa to liečiť? Áno, do istej miery. Herečka však tiež uviedla, že aktuálne sa sústredí na seba samú a svoje pocity. Jej prioritou je ukázať blízkym ľuďom akú dôležitú úlohu zohrávajú v jej živote.

"Necítim sa chorá. Som plná života a ešte nie som pripravená zomrieť," uviedla herečka, ktorá sa len ťažko zmieruje so štvrtým štádiom. Aktuálne herečka podstupuje kombinovanú liečbu, ktorá sa osvedčila u mnohých pacientiek a skvalitnila ich život. Podľa jej onkológa vďaka liečbe žijú ženy kvalitným životom aj viac ako 10 rokov.

