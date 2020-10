Trump počas víkendu takpovediac „zdrhol“ z vojenskej nemocnice Waltera Reeda, v ktorej sa liečil z ochorenia COVID-19, aby z auta pozdravil svojich stúpencov zhromaždených vonku na ulici. Ako inak, limuzínu sprevádzala povinná motorkáda ochraňujúca prezidenta.

Americký prezident Donald Trump máva spoza zatvoreného okna s rúškom. Zdroj: TonyPeltier

Trump s rúškom na tvári mával z čierneho auta davom ľudí, ktorí mu volali na slávu a želali mu skoré uzdravenie. Krátko na to sa do nemocnice vrátil. „Bola to veľmi zaujímavá cesta,“ uviedol Trump v neskoršom videu, nie však v súvislosti s návštevou fanúšikov, ale s priebehom diagnózy. „Dozvedel som sa veľa o COVID-e. Naučil som sa to tak, že som naozaj chodil do školy. Toto je skutočná škola,“ uviedol americký prezident na sociálnej sieti.

Anketa Príde vám konanie Donalda Trumpa zodpovedné? Nie 67%

Áno 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Hoci je pekné, že sa realtiný magnát a hlava štátu učí celý život, Trump by sa mohol naučiť aj to, že pravidlá platia pre každého. V USA, ktoré patria medzi pandémiou najhoršie postihnuté krajiny sveta, asi nie je veľa pacientov, ktorým diagnostikovali COVID-19 a ktorí by sa mohli pochváliť tým, že si zašli von z nemocnice na okružnú jazdu.

Ostrá kritika a ohrozenie ľudí

Podľa kritikov z radov lekárov i demokratických politikov Trump, ktorému opakovane vyčítali ignoráciu zdravotníckych rád a šírenie dezinformácií o pandémii, svojím najnovším „kúskom“ ukázal, že sa zrejme z minulosti vôbec nepoučil. „Každá jedna osoba v tom vozidle počas tohto úplne zbytočného prezidentského ‚prejazdu‘ musí byť teraz umiestnená do karantény na 14 dní,“ uviedol James Phillips, lekár z nemocnice Waltera Reeda. „Môžu ochorieť. Môžu zomrieť. Pre politické divadlo,“ dodal vo vyjadrení na Twitteri, podľa ktorého sú prezidentské limuzíny „nielen nepriestrelné, ale aj hermeticky uzavreté proti chemickému útoku“, čo zvyšuje hrozbu prenosu COVID-19. Trump tak, paradoxne, ohrozil životy Američanov, aby si nahnal politické body.

Trump počas víkendu takpovediac „zdrhol“ z vojenskej nemocnice Waltera Reeda. Zdroj: profimedia

Donaldov zdravotný stav je, aspoň teda po fyzickej stránke, podľa lekárov dobrý. Objavili sa však správy, že ho na istý čas museli napojiť na kyslík a v rámci liečby mu podávajú nielen overený remdezivir, ale aj neznámy experimentálny prípravok s obsahom protilátok REGN-CoV2. Pomôcť mu mali dokonca aj steroidy. Samotný Trump označil takúto liečbu „ za zázrak“. K odvážnemu kroku zdravotníci pristúpili zrejme pre možné riziká, ktoré pre Trumpa znamená koronavírus. Nielenže je ako dôchodca oveľa zraniteľnejší, ale trpí aj nadváhou. Šanca, že by ho COVID-19 mohol zabiť, je až 10-násobne vyššia než u mladého človeka...