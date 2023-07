Katka Orthová sa narodila v hlavnom meste. Po otcovi podelila rómske korene. Dodnes si pamätá na staručký dom svojej tety, v ktorom sa všade sušili bylinky. Vraví, že už vtedy ju liečivé rastliny a spojitosť s prírodou fascinovala. "Nám sa to vetvou z otcovej strany tiahne, pretože tam tie korene išli prírodným kočovným rómskym kmeňom. Babkina sestra bola liečiteľka, bylinkárka, rozumela im. Jej všade viseli bylinky a u mňa visia tiež," hovorí Katka.

Sama si prešla ťažkým obdobím, keď si objavila hrčky na prsníku, ale rozhodla sa liečiť vlastným spôsobom. "Rakovina je upozornenie, že kráčame zlým smerom, že sa človek pokazil, niekde je problém a bunky začínajú fungovať inak, ako fungovali. Takže treba nájsť príčinu toho prečo to je, v ktorej časti tela sa to nachádza, naliezť si do témy, kde to vzniklo, celým týmto procesom prejsť a potom to podporiť bylinkami," myslí si K. Orthová.

Tá je presvedčená, že keď chorý človek nezmení spôsob života, myslenia a fungovania, zostáva v chorobe. "Ja som typ, ktorý ide na plné pecky. Tým, že mám dary liečiť, naprogramovala som si, že musím dávať ľuďom a najlepšie zadarmo, lebo je to dar. Šla som do totálnej nerovnováhy a prepálila sa úplne. Aj vo vzťahoch. Mám to tak, že buď do vzťahu nejdem, alebo sa idem vyotročiť do bezvedomia," hovorí Katka Orthová.

Katarína vraví, že lekári chceli ísť do biopsie, ale to odmietla. "Zastavila som to v štádiu diagnostiky a odstavila som parazitov, pijavice, aj keď to ľudia ťažko znášali, prečo ich odstavujem. Začala som vyhľadávať spôsob, ako sa tešiť, obklopila som si ľudí, ktorí mi boli oporou," pokračuje.

Choroba bola zároveň momentom, kedy sa začala Katka viac zaujímať o bylinky. "Vtedy som si uvedomila, že toto mi tu rastie, a teda presne toto potrebujem. Tak som si bylinky priamo na dvore zbierala a dostala som sa do rovnováhy," vraví. Tá pred niekoľkými rokmi chodievala aj na detskú onkológiu, kam ju volali rodičia detí, ktoré potrebovali pomoc po drastickej liečbe chemoterapiou, či ožiarmi. "To bola silná lekcia," hovorí bylinkárka.

Podľa novodobej čarodejnice sa ľudia začínajú postupne vracať k tradičnej medicíne a teda aj k bylinkám. Vedie ich k tomu rastúca nedôvera vo farmaceutický priemysel, ale tiež zúfalstvo, keď im moderná medicína nedokáže pomôcť. "Ľudia sa vracajú k tradičnej medicíne čím ďalej tým viac, pretože prestávajú dôverovať systému a farma firmám, tým pádom sa viac prikláňajú k bylinkám. Aj tým, že im to pomáha, tá viera v prírodu je ešte silnejšia," hovorí Katka.

Tá vraví, že aj keď v súčasnosti sme už pomaly zabudli na tradičnú medicínu, všetko sa začína meniť. "Rozpamätávame sa. Je tu ale veľmi extrémny rozdiel. Pretože na jednej strane sú ľudia silného konzumu, ktorí vôbec nedôverujú ľudovému liečiteľstvu a potom sú ľudia, ktorí sa k bylinkám vracajú a stále viac sa o ne zaujímajú. Ono sa to zobúdza a otvára. Máme to v sebe, len si na to potrebujeme spomenúť," hovorí.

Na otázku, či sa dá bylinkami vyliečiť skutočne každá choroba, Katka Orthová jednoznačne hovorí, že dá. "Príroda nám dáva lieky úplne na všetko, len sa potrebujeme obzerať okolo seba," hovorí bylinkárka s tým, že príroda sama dá viac priestoru na rast bylinkám, ktoré budeme v blízkej budúcnosti viac potrebovať.

"Sú fázy, kedy je viac nejakej bylinky v nejakom prostredí. To znamená, že túto bylinku nám príroda dala, aby sme ju použili, pretože je nám k dispozícii. Každá jedna bylinka má svoje účinky a vzájomne sa podporuje s inými," myslí si Katka s tým, že sa dá naštudovať, ktorá bylinka je na čo, ale oveľa dôležitejšia je samotná komunikácia s bylinkou. "Ja sa nechám viesť. Vstúpim na lúku, začnem sa obzerať, vypnem myšlienky, napojím sa na zem, napojím sa na rastlinky, ktoré tam sú a nazberám zmes, ktorá je na konkrétny problém," hovorí.

Tá je presvedčená, že liečba nefunguje tak, že jeden problém, jedna bylinka. "Ten problém u človeka vzniká často na emočnej, nie na fyzickej úrovni. Fyzická úroveň je len dôsledok, ale ak bylinky správne vyskladáš, prejde to cez všetky vrstvy. To je ten zázrak," vraví bylinkárka.

Pokračuje tým, že najbližšia doba nás poriadne potrápi. Presvedčili ju o tom bylinky, ktorým sa práve extrémne darí. "Napríklad som mala doma obrovské slezy, ale tento rok mi vôbec slez nevyšiel. To je tiež poznávacie znamenie, že ho asi nebude treba. Teraz vychádza v obrovskom množstve lipkavec, to znamená lymfatický systém, ktorý bude úplne na kašu. Lipkavec teda treba spracovať a pripraviť sa na to, že ľudia ho budú potrebovať," konštatuje Katarína.

Podľa nej okrem lymfatického systému budú mať ľudia veľké problémy s dýchacími problémami, so srdcom, cievami. "Také to preťaženie, silná toxicita tela sa hlási a na to rastú momentálne bylinky vo veľkom. Najbližšie mesiace bude treba čistiť telo od toxických látok," uzatvára Katarína Orthová. Ak však aj veríte v liečivú moc byliniek, nezabúdajte, že v prípade akejkoľvek choroby je dôležitá konzultácia so svojím lekárom.

