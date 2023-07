Kauza Fatima je známa najmä tým, že je v nej obvinená aj Monika Jankovská. Jej svat Peter Vasko čelil obžalobe v samostatnom procese. Podľa obžaloby sa mal Vasko za pomoci násilia pokúsiť o prevod majetku, teda o známy trenčiansky podnik Fatima, podnikateľa Ondreja Janíčka na bývalého mafiánskeho bossa Petra Čongrádyho.

Vaskovi hrozilo 20 až 25 rokov odňatia slobody, alebo doživotie za to, že ešte v roku 2006 mal žiadať od Janíčka Fatimu, pričom podľa Janíčka mal ísť výťažok zo zisku Jankovskej. „Nátlakom ma posadili do auta a odviezli k Petrovi Čongrádymi s tým, že musím dať pokyn na prepis svojho majetku,“ povedal Ondrej Janíček.

„Tento rozsudok je prelomový a významný. Súhlasím s rozhodnutím súdu, ale mám výhrady k tomu, že toto súdne konanie bolo tak neúmerne dlhé a preto sa obžalovanému skrátil trest. Je ale podstatné, aby verejnosť vedela, že to bolo účelové a obštrukčné vo vzťahu k samotnému Vaskovi, ktorý predlžoval toto konanie,“ povedal po verdikte Janíček.

Ten vraví, že trestný čin oznámil ešte v roku 2006. „Vtedy zastavili toto trestné konanie, ktoré sa obnovilo až v roku 2010. Teda on úmyselne, s cieľom vyhýbať sa trestnému konaniu robil to, čo robil. Tá trestná sadzba tam bola 20, 25 rokov až doživotie. Dostal 15 rokov, ale som spokojný aj za to,“ povedal Janíček.

Ten sa po verdikte v pojednávacej miestnosti rozplakal a skonštatoval, že to bolo pre neho zadosťučinenie, že spravodlivosť napriek všetkému prišla. Janíček tvrdí, že nehnuteľnosť získal spolu so svojím spoločníkom na dražbe. „Bola naša. V trestnom konaní skúmali, čí je ten majetok a on je náš, s čím sa aj súd stotožnil,“ povedal Janíček k spornej veci, keď obžaloba tvrdila, že podnik nikdy nebol jeho a jeho spoločníka Jozefa Strelčíka.

Obhajca obvineného Petra Vaska rozsudok nepovažuje za správny ani zákonný. „Súd absolútne ignoroval všetky naše návrhy na vykonanie dokazovania z ktorých vyplynulo, že pán Janíček a pán Strelčík sú nedôveryhodné osoby. Sú to osoby, ktoré dávali súdu falošné dokumenty, čo bolo preukázané,“ povedal obhajca.

Podľa jeho kolegyne mali tlačiť Janíček a Strelčík na svedkyňu, aby vypovedal tak, ako oni chcú. „Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že osoby Ondrej Janíček a Jozef Strelčík nemôžu byť v postavení poškodených nakoľko nikdy neboli vlastníci sporného objektu Fatima. Touto skutočnosťou sa však súd absolútne nezaoberal,“ povedala obhajkyňa.

Tá vraví, že je nevyhnutné vyčkať na súdne rozhodnutie a odôvodnenie rozsudku. V každom prípade rozsudok nie je právoplatný a prípadom sa tak bude v blízkej budúcnosti zaoberať odvolací krajský súd.

