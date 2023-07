Lukáš (34) to nesie ťažko, hoci už chytili skutočného vraha. Zlá psychika sa podpísala pod jeho zdravotný stav a podľa lekárov umiera. Stačilo vypočuť svedkov a kriminalisti by razom zistili, že v inkriminovaný čas sedel na oslave v miestnom kaštieli plnom hostí! No namiesto toho si na zadržanie kuchára Lukáša Lacka (34) v strede obce Veľká Lomnica (okres Kežmarok) privolali plný autobus kukláčov.

Zásahu voči nemu sa 20 dní po vražde pumpára z Veľkej Lomnice z 29. januára 2015 zúčastnilo okolo 70 policajtov. Vrhli sa na Lukáša o ôsmej ráno vo chvíli, keď vychádzal zo svojho domu smerom k parkovisku. Namierené mal do práce. Kukláči ho hodili o zem. V tom čase bolo nasnežené a mrzlo. Tvárou dolu ho v tričku nechali ležať okolo pol hodiny. Medzitým ďalší kukláči masívnu drevenú bránu domu vyrazili baranidlom, vtrhli dnu, celý dom prehľadali. Neštítili sa ani strhnúť z postele jeho vtedy 73-ročnú babku, ktorá bola po operácii kĺbov, založiť jej putá a mieriť na ňu zbraňou.

Odvtedy Lukáš a jeho mama Danka zažívali peklo! Napriek tomu, že už po 27 hodinách vysvitlo, že je nevinný. Ospravedlnenia sa ani po viac ako 8 rokoch nedočkal, hoci skutočného vraha Jána Románeka (34) z Vojnian (okres Kežmarok) chytili vlani, už si odpykáva doživotie a dokázali mu aj rozstrieľanie dôchodcu samopalom v lese v Levočskej doline aj pokus o vraždu snúbencov, na ktorých strieľal na ceste v Holumnici (okres Kežmarok).

Lukášova psychika neprávosť niesla veľmi ťažko. Ľudia si na neho ukazovali aj potom, keď už sériový vrah sedel za mrežami. Mnohí na neho donedávna zazerali ako na vraha. “Niektorí sa mi báli aj odzdraviť,” vravel pred rokom znechutene. Snažil sa nemyslieť na to, venoval sa svojej maličkej dcérke, pracoval ako šéfkuchár do úmoru, len aby čo najviac zarobil a mohol splácať hypotéku za nový byt.

No objavili sa zdravotné ťažkosti - s pruhom, zápalom vnútrobrušných orgánov a pankreasom. Dostal sa do takého stavu, že mu lekári museli rozrezať brucho, lebo v ňom mal veľký tlak a hrozilo, že praskne. Do rany sa mu však dostala nemocničná infekcia a všetky vnútornosti z brucha mu visia a nemôžu mu urobiť plastiku. Schudol desiatky kíl, zoslabol a lekári nad ním lámali palicu. “Povedali mi, že zomiera a jeho stav je nezvratný. A jemu, že ak je veriaci, tak sa nemusí ničoho báť, lebo do rána sa stretne s Bohom,” opisuje so slzami v očiach hrôzostrašné chvíle jeho mama. Syna jej poslali domov na dožitie okolo Veľkej noci. Lenže obaja sú bojovníci a veria, že sa mu dá pomôcť.

Hľadajú lekára odborníka, ktorý by dokázal Lukáša vyliečiť z infekcie: “Potrebujem plastiku brucha a vrátiť črevá do brušnej dutiny,". Zatiaľ mu mama každý deň čistí ranu, preväzuje ju, mastí. A hoci jej chorý syn zje všetko, veľmi chudne a potrebuje výživu vo forme infúzií. No jedna stojí aj 170 eur a poisťovňa mu ich neprepláca. Na žiadne kompenzácie nemá nárok, lebo dobre zarábal. Rodina už minula všetky úspory.