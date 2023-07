V Strážskom búrku sprevádzal silný vietor, krúpy ich nezastihli. Po stredajšej supercele, ktorá zasiahla niekoľko obcí najmä na východnom Slovensku, odpratávali ľudia do neskorej noci napáchané škody. „Taký silný vietor fúkal. Mám úzky dvor a to fičalo normálne. Možno takých štyridsať minút to celé trvalo, viac nie,“ priblížila Marta, obyvateľka Strážskeho. Tá pred domom na hlavnej ceste zametala popadané konáre, aby autá mohli ľahko prejsť.

Popadané konáre gaštanov naprieč celým mestom pomáhal odstraňovať s motorovu pílou v ruke aj samotný primátor Patrik Magdoško. „Žijem tu 46 rokov a takéto niečo som ešte nezažil. Pýtal som sa aj starších občanov a na takúto búrku si nepamätajú,“ povedal primátor.

Stromy i stĺpy verejného osvetlenia zničili ploty a autá. Zdroj: Lukáš Koco

Mesto bolo na istý čas dokonca neprejazdné. Cestu blokovali najmä konáre, no spúšť napáchali aj popadané stromy a stĺpy eletrického vedenia. „Susedovi rovno na auto spadol stĺp. Mne to prerazilo plot s ďalším susedom, chodím popod káble. Nie je elektrina,“ opísala situáciu v meste obyvateľka Viera. Pravoslávny farár v meste v čase búrky nebol. Volala mu len dcéra. „Idem skontrolovať, či sú nejaké škody,“ dodal.

Hasiči tu vyslobodzovali tiež ženu po tom, ako strom spadol do takej časti domu, že sa z neho nevedela dostať. „Ale zranenie, chvalabohu, neevidujeme žiadne,“ dodal primátor Strážskeho.

Množstvo výjazdov v súvislosti s výčinmi počasia evidovali v podvečerných hodinách hasiči najmä v okresoch Michalovce a Sobrance. „Výjazdy sa týkajú spadnutých stromov, strhnutých striech, zatopených priestorov a podobne,“ uviedla Jana Matis Libová z HaZZ Košice.

Z obrovských škôd sa spamätávajú aj v obci Závadka, tiež v michalovskom okrese. „Normálne sme sa tu borili v krúpoch, všetko bolo biele,“ zúfalo opísal situáciu v obci jeden z obyvateľov. „Všetko, čo má eternit, je preč,“ dodala Mária, ktorá do nočných hodín pomáhala odstraňovať škody. „Ľudia čakajú na plachty a pomoc, zasadá krízový štáb,“ povedala nám pred pol desiatou večer.

Množstvo výjazdov v súvislosti s výčinmi počasia evidovali v podvečerných hodinách hasiči najmä v okresoch Michalovce a Sobrance. Zdroj: Maria Sarik

„Bolo to krátke, ale intenzívne. Ono to vyzeralo ako keby prišlo tornádo s veľkými krúpami,“ reagovala starostka obce Jana Dziaková. Škody sú podľa jej slov veľké, zničená je tretina všetkých domov. „Zničené sú hlavne staršie domčeky, ktoré mali eternitovú krytinu. Strechy, výplne na oknách, autá, ktoré neboli v garáži, stromy.“

Aj Závadka bola odpojená od elektriny. „Zateká nám, svetlo máme len zo sviečok. Katastrofa! Behom ani nie hodiny človek nemá kde spať,“ konštatoval miestny obyvateľ. Prisľúbená obci vraj bola aj vojenská pomoc.

V obci Veľké Revištia v sobraneckom okrese zničilo zhruba dvadsať striech. „Padali tu krúpy veľké asi ako golfové loptičky. Niektorí ľudia majú aj porozbíjané okná,“ informovala Zuzana Boháčiková, starostka.

Prednosta Okresného úradu Sobrance spresnil, že taktiež zvolali krízový štáb. „Snažíme sa pomôcť postihnutým obciam, ktorými sa prehnala búrka spojená s veternou smršťou a krupobitím,“ uviedol Marián Škirda.

