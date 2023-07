Traja trenčianski policajti majú za sebou poriadne dramatickú akciu. Kým plamene šľahali do výšky, nad hlavami im prskali elektrické káble a oni zatiaľ ratovali majiteľa domu (48), ktorý mohutný požiar spôsobil vypaľovaním trávy.

Muž sa pustil pred pár dňami, v čase, keď sa v Trenčíne konal festival Pohoda, do vypaľovania trávy pred domom. Použil k tomu, podľa vlastných slov, malý ručný plynový horák. V letnom suchu sa však okrem trávy chytili aj tujky, ktoré mal zasadené v záhrade.

Oheň sa rozhorel s raketovou rýchlosťou a o chvíľu už neboli v plameňoch len tuje, ale aj elektrické káble nad nimi, v ktorých stále prúdila elektrina. To už na miesto vyrazila trojica policajtov z trenčianskeho Obvodného oddelenia Marcel Spaček, Ondrej Krištof a Martin Bulko.

„Pred ukončením služby sme boli vyslaní k požiaru rodinného domu, v blízkosti ktorého sa mala nachádzať aj škôlka. Na dvore ležal na chrbte muž, bol v bezvedomí, chrčal. Tohto sme ihneď dali do stabilizovanej polohy, uvoľňovali sme mu dýchacie cesty. Následne opätovne upadol do bezvedomia, začal neskôr zvracať,“ opísal dramatickú akciu Marcel Spaček.

Podľa Martina Bulka bol už po ich príchode požiar dohorený, ale situácia bola komplikovaná nielen kvôli mužovi v bezvedomí, ale pre elektrinu. „Zistili sme, že na ulici sa nachádzajú padnuté elektrické káble, ktoré sú pod prúdom. Z toho dôvodu sme uvedené miesto okamžite uzavreli a zabezpečili, aby tam nevošli akékoľvek osoby,“ povedal.

Ondrej Krištof vraví, že policajti sú na takéto situácie pripravení a vedeli ako sa majú zachovať. „Je to ale dobrý pocit, sme radi, že sa podarilo poskytnúť predlekársku prvú pomoc a aj pre mňa je to určite prípad, na ktorý nezabudnem. Tých prípadov ako tento nie je veľa, kde treba jednak zachraňovať život, navyše sú tam pretrhnuté káble, horia tuje, bol to taký súhrn okolností,“ uzavrel Ondrej Krištof.

Majiteľ domu je policajtom za pomoc vďačný, na slovo bol však skúpy. „Určite im chcem poďakovať, pomohli mi,“ povedal, viac sa však k tomu, čo sa udialo vyjadrovať nechcel.

Požiar vypukol krátko pred šiestou hodinou večer. „Na pozemku rodinného domu vypaľovali trávnatý porast, pričom náhle vznikol požiar na dvoch rôznych miestach a nebolo v silách majiteľov domu ho uhasiť,“ povedala trenčianska policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Následkom požiaru sa pretrhli elektrické káble. Tie začali prskať nad hlavami zasahujúcich policajtov, hasičov, aj záchranárov. „Polícia okamžite uzavrela ulicu a zabezpečila okolie miesta padnutých káblov proti vstupu akýchkoľvek osôb, pretože káble boli pod elektrickým napätím,“ dodala Kuzmová.

Požiar poškodil nielen tuje, ale aj susedný dom, v ktorom sa nachádza materská škola a odparkované auto, ktoré obhorelo. „Následkom pretrhnutia elektrických káblov zostalo bez elektrickej energie približne 50 rodinných domov,“ uzavrela Kuzmová s tým, že polícia už začala trestné stíhanie vo veci trestných činov všeobecné ohrozenie a poškodzovanie všeobecne prospešného zariadenia.

