Poriadne akčný zásah majú za sebou hasiči v obci Hubina pri Piešťanoch. Mladá vodička osobného auta mala zrejme naponáhlo, pretože na rovnej ceste napálila priamo do plota rodinného domu a následne plynovej prípojky. Ochránili ju však všetci svätí.

Nehoda sa stala v miernej zatáčke a mladá vodička zrámovala plot susedovi. "Ona býva asi o päť domov ďalej. Proste nepozornosť," povedal svedok udalosti s tým, že vodička mala z pekla šťastie. "Okrem plota vrazila aj do plynovej prípojky a to museli nad ňou stáť všetci svätí, lebo plyn syčal ako šialený, len zázrakom to nezačalo horieť," uzavrel svedok.

Vodička však nemala šťastie iba v súvislosti s plynom, zabiť ju mohlo aj niečo iné. "Ako vrazila do plota, jeho časť hore a utrhla a prerazila čelné sklo tesne nad jej hlavou, pričom vyšla zadným oknom. Neuveriteľné, že sa jej nič nestalo," myslí si sused mladej dievčiny.

Na mieste zasahovali dobrovoľní hasiči z obce Pobedim aj plynári, ktorí zabránili väčším škodám. Vodička vyviazla len s ľahkými zraneniami. "Len ju na mieste ošetrili záchranári, ale ani ju so sebou nebrali do nemocnice," uzavrel svedok udalosti s tým, že takúto nehodu v malej dedinke nepamätajú.