Upozorňujeme, že zábery v tomto článku, ktorý sme pôvodne publikovali ešte v roku 2018 a teraz ho pre aktuálnosť výročia černobyľskej havárie prezdieľavame, nie sú vhodné pre maloletých a ľudí s citlivou povahou.

VIDEO: Autentické letecké zábery horiaceho reaktora

Evakuácia sa začala až o 14:00, no trvala len dva a pol hodiny. Ľudia si brali len to najnutnejšie v domnienke, že sa ešte do svojich domovov vrátia. O 16:30 sa však z Pripiate stalo už navždy mesto duchov. Desiatky ľudí, vrátane hrdinských hasičov, zomreli po výbuchu černobyľského reaktora, dodnes nešpecifikované množstvo ľudí zomrelo v najbližších mesiacoch.

VIDEO: Vzácne zábery priamo z havárie Černobyľu (1986)

Bezprostredne po havárii prišli podľa oficiálnych informácií o život dve osoby.

Dnes je už väčšina oblastí Černobyľu bezpečná a do Pripiate prúdia zvedaví turisti, no s následkami jadrového spadu sa najviac postihnuté krajiny – Ukrajina, Rusko a Bielorusko – potýkajú dodnes. Po 34 rokoch je dedičstvo Černobyľu stále živé.

Černobyľ v číslach: Černobyľ generoval 10% energie na Ukrajine

najmenej 135 000 evakuovaných ľudí

Horšie ako 400 bômb z Hirošimy

100 – 150 000 km² zamorila radiácia

Smrteľná dávka rádioaktivity do 1 minúty

Obyvateľov Pripiate evakuovalo 2 000 autobusov

Mutácia sa nevyhla ani zvieratám. Zdroj: archív

Jednu z najväčších jadrových havárií v dejinách ľudstva pripomína Medzinárodný deň spomienky na černobyľskú katastrofu. Havária jadrovej elektrárne v Černobyle z 26. apríla 1986 zodpovedá najvyššiemu 7. stupňu podľa Medzinárodnej stupnice jadrových udalostí (INES), ktorú zaviedla Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Do tejto kategórie sa radí tiež havária v japonskej Fukušime z 12. apríla 2011.

VIDEO: Aj my sme navštívili Černobyľ

Atómovú elektráreň V. I. Lenina v Černobyle uviedli do prevádzky 27. septembra 1977. "Pyšný komunistický režim považoval reaktor za svoj veľký technický úspech," konštatuje britsko-kanadský dokument Černobyľ – nultá hodina, ktorý odvysielala aj Česká televízia. Práve konštrukčná chyba v reaktore však bola podľa záverov vyšetrovania jednou z príčin havárie.

Černobyľ a jeho divočina na leteckom zábere. Zdroj: Sean Gallup

Pripiať, mesto duchov. Príroda si kedysi obývanú oblasť úplne prisvojila. Dnes je toto opustené miesto obľúbenou turistickou atrakciou. Zdroj: Sean Gallup

Zlyhala nielen technika, ale aj ľudia