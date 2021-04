Článok sme pôvodne uverejnili v roku 2020, vzhľadom na 35. výročie černobyľskej havárie ho publikujeme nanovo.

Túto trojicu odvážnych tvorili Oleksij Ananenko (59), Valerij Bespalov a Boris Baranov. Traja muži sa museli po černobyľskej havárii v roku 1986 prebrodiť zatopeným tunelom, aby spod vybuchnutej jadrovej elektrárne odčerpali vodu. Ak by sa totiž topiaci sa reaktor dostal do kontaktu s plnými nádržami, voda by sa pri takejto obrovskej teplote okamžite vyparila a obrovské množstvo pary by spôsobilo druhý výbuch reaktora.

Ak by k tomu došlo, uvoľnená radiácia by zrejme zahubila milióny ľudí a postupne zmenila väčšinu Európy na neobývateľnú pustatinu. Zvieratá aj rastliny by vymierali a koho by nedostalo žiarenie, zomrel by na hladomor.

„Nie som hrdina, len som si robil svoju prácu.“ Oleksij Ananenko

Traja hrdinovia černobyľskej katastrofy, ako ich vykreslil seriál od HBO. Zdroj: Profimedia.sk

Aby komunistické úrady takejto globálnej skaze predišli, v rýchlosti zostrojili jednoduchý plán: nájsť troch mužov, ktorí sa v elektrárni vyznajú, a poslať ich na smrť – odčerpať kontaminovanú vodu pod reaktorom skôr, než prepáli betónové ložisko nad ich hlavami. Prostredie, ktorým museli prejsť, bolo vysoko kontaminované.

Títo traja hrdinovia svoju misiu nielenže splnili, ale navyše sa na ňu aj dobrovoľne prihlásili. Napriek všetkým očakávaniam Černobyľ prežili a dvaja z nich žijú dodnes. Tretí – Boris Baranov – zomrel v roku 2005.

Deň, kedy traja muži v potápačských mundúroch zachránili Ukrajinu a Rusko... ak nie celú Európu. Zdroj: YouTube

Zachránil milióny, žije v jednoizbáku s malým dôchodkom

Oleksij Ananenko, 59-ročný starší muž žijúci na predmestí Kyjeva, bol jedným z trojice týchto hrdinov. Žije dodnes – v skromnom jednoizbovom byte a s 370-eurovým dôchodkom. Skromný však nie je len jeho život, ale aj názor na to, čo v Černobyli vykonal. Že zachránil milióny životov, vôbec nevníma.

„Nebolo to hrdinské, nikdy som sa tak necítil. Len som si robil svoju prácu. Povedali mi, aby som tam išiel, tak som išiel. Nebál som sa,“ spomína si Ananenko na dramatické momenty, keď ho obliekli spolu s dvomi ďalšími do potápačského mundúru a poslali do útrob rádioaktívnej elektrárne. Síce bol odvážny, no pravdou je, že sa nebál kvôli niečomu inému – úrady totiž nikomu z trojice nepovedali, čo všetko im v skutočnosti hrozí. Sladká nevedomosť...

Oleksij Ananenko (59) Zdroj: Profimedia.sk

Pokiaľ ide o seriálové spracovanie katastrofy, Ukrajinec poukázal na niekoľko nepresností. „Nemali sme kyslíkové bomby, ako to bolo vo filme. A kráčali sme oveľa rýchlejšie – čím pomalšie by sme totiž išli, tým väčšiu dávku radiácie by sme dostali.“

V rozhovore pre britský Daily Mail však neopisoval úroveň radiácie pod Černobylom ako obzvlášť vysokú. „Nepamätám si presnú cifru, čo znamená, že to asi nebolo také extrémne číslo.“

Ananenko, vlastník sovietskeho aj ukrajinského vyznamenania za statočnosť, býva neďaleko svojho bývalého kolegu Bespalova, ktorý do Černobyľu vstúpil spolu s ním. Napriek radiácii a pohybovaniu sa v zóne smrti nemal väčšie zdravotné problémy, v jadrovom priemysle dokonca pracoval až do roku 2017. A pracoval by dodnes, nebyť dopravnej nehody, ktorá na ňom zanechala trvalé zdravotné následky.

