Ak sa chystáte niekedy navštíviť Černobyľ, spravte tak čo najskôr! Po seriáli z koprodukcie HBO, ktorý spôsobil už po odvysielaní prvých častí hotové bláznovstvo, sa do Černobyľu hrnie stále viac a viac ľudí. Redaktori z denníka Plus JEDEN DEŇ sa preto rozhodli toto tajomné miesto navštíviť.

Článok sme publikovali ešte v roku 2019, pre aktuálnosť 35. výročia černobyľskej havárie ho znovu publikujeme.

Zážitok na celý život a chuť vrátiť sa naspäť! Presne to sme pociťovali po odchode zo zakázanej zóny, ktorej návštevu budeme ešte veľmi dlho predýchavať. A čo nás to vlastne napadlo ísť na tak nebezpečné miesto, pri ktorom už len po vyslovení jeho názvu máte zimomriavky?

Agentúra CHERNOBYLwel nás ubezpečila, že návšteva tohto opusteného miesta je skutočne bezpečná a jediné, čoho sa potom môžete obávať nie je radiácia, ale to, že sa do Černobyľu budete chcieť opakovane vracať. Návštevu opusteného mesta duchov Pripjať, černobyľskej elektrárne, či sovietskeho radaru Duga po našom zážitku všetkým vrelo odporúčame!

Navštívili sme Černobyľ. Zdroj: Pavol Bartonek

Šok pri vstupe

Z Kyjeva sme vyrazili o 7:30. Našu "černobyľskú skupinu" tvorilo na čele so sprievodcom Maxom 11 členov. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo, no pred vstupom do zakázanej zóny to až tak ružovo nevyzeralo. Pasová kontrola, ktorú sme mali mať okamžite za sebou, sa zrazu natiahla na dve hodiny. Dôvodom bol výpadok elektriny, a tak sme pred rampou, ktorú strážili vojaci, museli čakať spolu s ostatnými. Náš sprievodca sa však o všetko postaral, a tak sme po vyše dvoch hodinách mohli vyraziť.

Vynašli sa! Pri vstupe do zakázanej zóny si kvôli výpadku elektriny museli zriadiť vonkajšiu kanceláriu. Zdroj: Pavol Bartonek

Akonáhle sme prešli cez kontrolu, ocitli sme sa v inom svete. Prázdne cesty, opustené domy, divoké zvieratá, to všetko nasvedčovalo tomu, že sa nachádzame v zakázanej zóne. Po príchode na hotel sme sa ubytovali, naobedovali a s plnými bruchami vyrazili. Našou prvou zastávkou bol pamätník, pri ktorom sa nachádzali tabule s názvom komunít, ktoré museli ľudia kvôli radiácii opustiť.

Názvy na tabuliach nesú mená opustených komunít v Černobyle. Zdroj: Pavol Bartonek

