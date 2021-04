Článok sme publikovali ešte v roku 2019, pre aktuálnosť 35. výročia černobyľskej havárie ho však znovu publikujeme.

Tlačový a vojnový fotograf Igor Kostin sa 26. apríla 1986 niekoľko minút po výbuchu jadrového reaktora v Černobyle nachádzal v helikoptére a snažil sa zachytiť najautentickejšie zábery katastrofy. Jeho prvý pokus dopadol takmer neúspešne, keďže po pár snímkach začala vplyvom radiácie zlyhávať aj jeho technika. Na miesto nešťastia sa však vrátil v momente, ako to bolo možné a dokumentoval dianie po výbuchu priamo v elektrárni aj v meste Pripjať. Svoj nasledovný život sa rozhodol zasvätiť následkom výbuchu jadrového reaktora, a tak sa jeho meno spojené s fotografiami a knihami vpísalo do histórie hrubým písmom.

Igor Kostin s jednou zo svojich najznámejších fotografií. Zdroj: Igor Kostin

Celý jeho príbeh začal večer 26. apríla 1986, keď ho kontaktoval pilot helikoptéry, s ktorým úzko spolupracoval pri svojich novinárskych aktivitách, že v jadrovej elektrárni v Černobyle vypukol požiar. Kým sa im do Černobyľu podarilo doletieť, požiar bol uhasený avšak v priestoroch elektrárne bolo vidieť značný ruch a pomoc prichádzali aj vojaci.

Prvé snímky nafotil z vrtuľníka 25 metrov nad elektrárňou. Jeho fotoaparát však vydržal len prvých 20 záberov a následne sa na ňom prejavili následky rádioaktivity, a tak sa museli vrátiť do Kyjeva. Napriek okamžitej snahe vyvolaním filmu zachrániť čo najviac fotografií, nepodarilo sa mu to. Až na jednu jedinú. Všetky ostatné boli vplyvom žiarenia zničené a snímky boli čisto čierne. Jedinú zachránenú fotografiu odoslal obratom do novín Novosti v Moskve, ale na jej zverejnenie dostal povolenie až 5.mája 1986, keďže jeho návšteva Černobyľu nebola schválená orgánmi.

Jediná a prvá snímka reaktora 4, ktorú nezničilo žiarenie počas prvého fotografovania z vrtuľníka. Zdroj: Igor Kostin

V nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa Kostin naďalej venoval dokumentácii jadrovej katastrofy, ktorá si vyžiadala obrovské množstvo životov. Ľudia na následky ožiarenia zomierali aj desiatky rokov po výbuchu a na svet prichádzali zmutované deti. Všetky tieto okolnosti od prvotných prác až po dokumentovanie života zachytával Kostin do konca svojho života. Vďaka jeho usilovnej práci sa do dnešného dňa zachovali tisíce fotografií z jednej z najväčších katastrof, ktoré postihli ľudstvo.

Následky ožiarenia boli fatálne. Ľudská koža sa rozpadala priamo na tele a obete umierali v neskutočnej agónii. Zdroj: Igor Kostin

Fotografie zmutovaných detí následkom rádioaktivity sa vďaka jeho práci dostali do celého sveta. Jedna z jeho najznámejších fotografií bola z roku 1988 s názvom "černobyľské dieťa" a zachytáva chlapčeka, ktorý sa narodil so zdeformovaným telom v Bielorusku. Igor Kostin zomrel vo veku 78 rokov no svetu zanechal jeden z najsilnejších odkazov v podobe fotografií a ľudských príbehov, z ktorých mrazí dodnes.

