Po smrti elitného policajta, generála Milana Lučanského, sa dlho hovorilo o úplatkoch, ktoré mal dostávať za to, že kryl trestnú činnosť podnikateľa Františka Böhma. Práve on Lučanského usvedčoval z trestnej činnosti, no začiatkom roka 2021 náhle spáchal samovraždu.

Lučanského zatkli a vzali do väzby začiatkom decembra 2020, pre plánovaný výsluch predčasne vrátil z dovolenky v Chorvátsku pripravený spolupracovať. Bol obvinený z korupcie a podľa obvinenia mal prijať dokopy približne 500-tisíc eur za to, že spolu spoločne s Böhmom, Pakšim a Rehákom dohodli na spolupráci pri krytí trestnej činnosti Františka Böhma a jeho biznisu s DPH a pohonnými hmotami. Vypovedal o tom bývalý zástupca riaditeľa Útvaru zvláštnych policajných činností Norbert Paksi. Milan Lučanský to odmietal a trval na svojej nevine. Na výsluchoch uvádzal, že ho do kauzy zatiahli vopred pripravení kajúcnici Böhm a Pakši. "Tak, ako to kajúcnici robia. Vždy sa dávajú vyššie články, ktoré sú nad nimi. Nikdy sa nedávajú tie nižšie," vypovedal Lučanský.

Po smrti generála Lučanského sa veľa prepieral na verejnosti majetok jeho rodiny, hovorilo sa o chate na Valči alebo o dvojizbovom byte na Floride. Ale aký bol skutočný majetok rodiny Lučanskej do konca roka 2020? Lučanskí vlastnili rodinný dom v Martine, ktorý v roku 1994 kúpila rodina za vtedajších 500 000 korún slovenských, v prepočte za cca 16 700 eur. Rodina mala koncom roka 2014 usporených asi 40 tisíc eur, ku ktorým o rok neskôr pribudlo 175 tisíc za predaj už spomínaného domu. V roku 2016 Lučanskí dostali stavebné povolenie na výstavbu nového rodinného domu, v ktorom žije manželka nebohého generála dodnes. Vďaka úverom rodina v roku 2006 získala ešte nehnuteľnosť na podnikanie, ktorú však v roku 2017 predala. Aj z týchto peňazí spoločne s úverom financovali kúpu rozostavanej chaty vo Valči.

V roku 2015 získali Lučanský byt v Rači, splácali pritom pôžičku, ktorú im poskytlo Ministerstvo vnútra SR. Toľko pretriasanú kúpu dvojizbového bytu na Floride musel generál Lučanský vysvetľovať aj pred branno-bezpečnostným výborom. Z dokumentov, ktoré máme k dispozícii vyplýva, že v čase kúpy stál 80 tisíc eur a v roku 2017 ho Milan Lučanský daroval synovi Jakubovi, ktorý v tom čase pracoval v Kanade ako zvárač.

Čo bolo predmetom dedičského konania po Milanovi Lučanskom? Toto mnohých zaujíma najviac. Rodinný dom, chata vo Valči, ktorá ešte nie je splatená, urbár, ktorý mu darovala jeho svokra, vyplatená poistka vo výške asi 1000 eur, zostatky bankových účtov a zbrane, ktoré mal v legálnej držbe, pretože bol aj vášnivý poľovník. Mimochodom, asi málokto má predstavu, koľko zarábajú elitní policajní funkcionári. Príjem generála Lučanského bol určený podľa zákona o platoch policajtov, ročne zarobil až 50 000 Eur vrátane odmien. Napokon, po odchode z polície dostal viac ako slušné odstupné a jeho výsluhový dôchodok sa pohyboval okolo tritisíc eur.

