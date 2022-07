Jozef mal už dopoludnia upozorňovať na to, že sa necíti dobre. Muža však nechali ďalej pracovať v týchto extrémnych horúčavách a v kabíne vo výške 45 metrov na zemou napokon stratil vedomie. Domov sa z práce nevrátil a tak rodina zalarmovala záchranné zložky.

Žeriavnika našli až v pondelok ráno, pričom ho z kabíny zniesli lezci a tí ho odovzdali do rúk záchranárov. Jozef však po prevoze do nemocnice nakoniec zomrel. "Bol som JIS-ke, kde som sa rozprával s lekárom. Odišli mu obličky a lekár mu už nedokázal pomôcť," povedal rodinný známy. "Zlyhali mu všetky orgány," povedala Jozefova partnerka Miroslava pre televíziu JOJ. Vyjadrila rozhorčenie nad tým, že žeriavnika niekto neskontroloval, nikomu nechýbal a v podstate nikto nezisťoval ani to, prečo neodpovedá na výzvy.

"Oni si mysleli, že on svojvoľne o 12-tej odišiel," povedala partnerka nebohého. "Nikto ho nevidel odchádzať, nikto sa na neho nešiel pozrieť," spresnila jedna z jeho dcér Denisa. Obrátili sme sa aj na inšpektorát práce, ktorý však uviedol, že sa týmto prípadom zaoberať nebude. "Išlo o živnostníka a keďže nešlo o pracovný úraz, my nemáme oprávnenie to ďalej prešetrovať. To však neznamená, že by v tom prípade nemohlo dôjsť k nejakým porušeniam," znela odpoveď hovorkyne Ivety Tarabčákovej.

Podarilo sa nám skontaktovať s majiteľom nitrianskej firmy, ktorá tiež prenajíma žeriavy. To, že pracovník žeriava nikomu nechýbal, je podľa neho slovenská realita. "Bol živnostník, takže bol zodpovedný sám za seba," povedal nám majiteľ, ktorý ale pre citlivosť prípadu nechcel byť menovaný.

"Žeriavnik ale komunikuje s kolegami, dostáva inštrukcie vysielačkou, alebo hlasom, rukami. Aj nám sa stalo, že žeriavnik jednoducho odišiel a nevedeli sme o tom. Žiaľ, väčšinou to funguje na stavbe tak, že sa zakričí: "Končíme", a pokým žeriavnik zíde dolu, všetci zo stavby sú už preč. Čo sa stalo konkrétne na spomínanej stavbe, k tomu sa vyjadriť neviem," dodal.

Prečítajte si tiež: