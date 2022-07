Polícia stále vyšetruje okolnosti vlámania sa do rodinného domu, ktorý patrí manželke nebohého generála Milana Lučanského Martine. Zatiaľ neznámy páchateľ vypáčil vchodové dvere, vošiel do domu, poprezeral všetky miestnosti aj pivnicu, ale nič neukradol.

"12. marca 2022 sme na polícii oznámili násilné vniknutie do dedovho domu, polícia vykonala potrebné úkony," dozvedeli sme sa od Adama, syna nebohého generála Lučanského.

"Udalosť sa stala s najväčšou pravdepodobnostnou skoro nad ránom, okolo štvrtej. Zlodeji dokonca pred vlámaním vypli hlavný istič, aby v dome nebol elektrický prúd. Kamerové záznamy nemáme, neboli dostupné ani v okolí. Vyšetrovanie, podľa mojich informácií, ešte nie je ukončené," dodal.

Zlodej sa totiž vlámal do rodinnému domu v Martine, ktorý patril Lučanskému svokrovi a on ho chodieval pravidelne navštevovať.

"Kolujú informácie o dokumentoch, ktoré otec po sebe zanechal, avšak nechceme sa k tomu vyjadriť. Otec chodieval pravidelne do toho domu, dedo bol jeho svokor, a možno si niekto dal dokopy, že by sa tam mohli nachádzať nejaké zaujímavé veci," dodal Lučanského syn.

Zároveň však dúfa, že polícia nájde stopy, ktoré by k vlamačovi alebo vlamačom viedli. "Je nanajvýš zvláštne, že všetky cennosti aj elektronika ostali v dome, notebook, dokonca aj staré strieborné príbory. Boli len prehádzané veci a šuflíky, hlavne dedove dokumenty a doklady týkajúce sa domácnosti."

"Ak by sa do domu vlámali profesionáli, alebo tajná služba, nezanechali by po sebe žiadne stopy," myslí si bývalý elitný kriminalista Matej Snopko.

"Toto skôr pripomína konanie obyčajných vlamačov, ktorí vypli hlavný istič pre istotu, ak by sa v dome nachádzal napríklad kamerový systém. Možno sa hrabali vo veciach a pritom náhodne natrafili na nejaký dokument, na ktorom bolo Lučanského meno a preľakli sa. Mohlo ísť aj o vystrašenie, v tom prípade by páchateľ by však zanechal po sebe zámerný neporiadok, rozchádzané veci. Toto sú však len hypotézy," zamýšľal sa.

Hoci polícia trestné stíhanie v tejto veci ešte v máji tohto roka prerušila, situácia sa zmenila. V predmetnej veci boli zistené nové skutočnosti, preto polícia znova prípad vyšetruje. Milan Lučanský zomrel 30. decembra 2020 po tom, ako sa mal deň pred tým v ústave na výkon väzby a trestu odňatia slobody v Prešove pokúsiť o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti.

