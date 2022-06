Na Slovensku však Igor žije už tridsaťdva rokov, dokonca sa tu v roku 2000 oženil. Ako nám povedala jeho manželka Martina, legálne celé roky podniká, nikdy sa nedopustil priestupku, trestného činu a riadne platil dane. "Má platný doklad o pobyte cudzinca u nás, v januári tohto roku mu ho dokonca predĺžili až do roku 2032," povedala nám. Preto zostala v šoku, keď 18. mája jej manžela zaistila cudzinecká polícia a odviezla ho do Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove. "Odvtedy som ho videla len dvakrát, návštevy tam musí povoliť riaditeľ," hovorí Martina.

"Môžeme si len telefonovať. Vôbec nechápeme, čo sa to deje a prečo ho vlastne zadržali. Len preto, že je Rus? Všetci sa dovolávajú na nejaké utajované skutočnosti, ale žiadne informácie nemáme," povedala nám Martina, ktorá až do dnešného dňa tŕpla, čo sa bude diať. Jej manžel nám telefonicky potvrdil, že sa v Medveďove nachádza a aj to, že má byť údajne podozrivý z terorizmu. "V rozhodnutí o zaistení sa píše, že na základe nejakej utajovanej správy môj manžel predstavuje vážnu hrozbu pre bezpečnosť štátu. Sú tam vraj aj konkrétne dôvody. Tie však nepoznáme."

Pani Martina má v rukách aj rozhodnutie o administratívnom vyhostení jej manžela Igora. "Podľa neho sa mal vrátiť do Ruska a hrozil mu zákaz vstupu na Slovensko a všetkých členských štátov EÚ. Veď jemu už v Rusku nežijú ani rodičia! Čo by tam robil, jeho rodina je predsa tu?," nechápe. "Bolo to celé stresujúce, pretože mi vlastne povedali, že mu mám prichystať 23 kilovú tašku s vecami. Ako sa však dá tridsaťdva rokov zbaliť do jednej tašky?"

Dnes dopoludnia sa Igor Kovasev a jeho manželka napokon dočkali prvej dobrej správy. Na súde, ktorý mal rozhodnúť o zaistení, právnici zastupujúci Kovaseva uspeli a Krajský súd v Bratislave rozhodnutie o zaistení zrušil. Podľa advokáta Jána Poláka by mal Igor Kovasev byť teda prepustený na slobodu. O administratívnom vyhostení však súd ešte bude rozhodovať.

Prípad podlieha režimu utajenia podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších predpisov, nie je možné poskytnúť žiadne informácie, informovala nás hovorkyňa Prezídia PZ Denisa Bárdyová.