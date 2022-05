Mnohých zaskočilo aj to, že divokej oslavy sa zúčastnil oficiálne primátor mesta Marek Hattas, poslanec Pavol Obertáš a dokonca aj náčelník mestskej polície Erik Duchoň. Po oslave našli obyvatelia mestskej časti Dražovce svoj kultúrny dom neuprataný, špinavý a dokonca so zničeným zariadením.

Čitatelia nás však upozornili aj na to, že spomínanej súkromnej oslavy sa zúčastnil aj riaditeľ OO PZ NR Západ Stanislav Demeter a aj rómski policajní špecialisti. Mesto škodu, ktorá tam počas oslavy vznikla, napokon vyčíslilo na 2170 eur! "Je to prenájom 570,-€ vrátane jedenástich hodín navyše, priemyselné čistenie fasády 700,-€ a oprava maľovky, WC, elektrickej inštalácie a dresovej batérie 900,-€," informoval nás hovorca mesta Tomáš Holúbek.

"Nie som rasista, ale ...Problémom incidentu v Dražovciach nie sú samotné škody, ale to, že ich spôsobili príslušníci rómskej minority. Považujem to za exemplárny príklad dvojitých štandardov a rasizmu. Ak by sa niečo podobné udialo na punkovom koncerte, tanečnej párty alebo oslave ľudí z majority, nedočítali by ste sa o tom v celoštátnych médiách," napísal po medializácii neporiadku po oslave napokon primátor mesta Hattas.

Asi si nevšimol, že Dražovčanom neprekážala farba pleti oslavujúcich, ani to, že sú to Rómovia, pretože sú s nimi v každodennom kontakte, ale to, že tam bol hluk, návštevníci močili na fasádu kultúrneho domu a na ich sťažnosti nikto nereagoval.

Vo videu bolo navyše jasne vidieť, že sa tam počas oslavy fajčilo, hoci je to v kultúrnom dome zakázané.

"Keď sme aj volali políciu, policajti prišli, zasmiali sa, a odišli preč! Z mesta sa ani po sťažnostiach niekto neprišiel pozrieť, v akom stave sme kultúrny dom našli. A policajti? Prečo nerobili nič? Asi preto že sa objavila fotografia, že náčelník mestskej polície, bol tiež na tej oslave," odznelo z úst Miroslavy Zaujcovej, obyvateľky Dražoviec a dlhoročnej folkloristky, na zastupiteľstve.

"V kultúrnom dome sa každý rok koná množstvo podujatí, súkromných osláv, či plesov. Až do tejto oslavy sa vždy všetci správali v medziach slušnosti. V minulosti sa už podobné oslavy rómskej komunity konali a nesťažovali sme sa, lebo to bolo v poriadku. Toto, čo sa dialo v apríli, bolo niečo neskutočné. Takže poznámka primátora, že to bolo rasisticky motivované, je účelová. Lebo keď sa minú všetky rozumné argumenty, rasový motív sa vždy hodí," reagovala na vyjadrenie primátora Svetlana Kolláriková Zaujcová, jedna zo sťažovateliek.

Podľa mesta sa nájomca zaviazal vzniknutú škodu nahradiť. "Podpísal zmluvu, čím sa zaviazal k záväzku uhradiť kompletne celú škodu. Termín splatenia bude závisieť od splátkového kalendára, ktorý si s dotyčným pánom ešte dohodneme," informoval nás hovorca mesta Tomáš Hulúbek.

