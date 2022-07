Spoznali by ste ho? Je poslancom Trnavského kraja a zároveň aj známym slovenským politikom, ktorý patrí do strany Richarda Sulíka. Patrí dokonca k jeho najbližším spolupracovníkom, pretože pred rokmi spolu s ním zakladal politickú stranu.

V súčasnosti je predsedom výboru NR SR pre financie a rozpočet, vyštudoval ekonómiu a patrí k tvrdým kritikom nášho ministra financií Igora Matoviča. Od detstva má rád prírodu a turistiku, vo voľnom čase sa venuje záhrade, ktorú má rozdelenú na okrasnú a úžitkovú časť.

Ako nám prezradil, nepoužíva žiadne chemikálie a necháva prírodu, aby sa vysporiadala sama so sebou. "Od malička ma fascinovali traktory, chodievali sme na Agrokomplex do Nitry a vždy, keď to bolo možné, na niektorom som sa odfotil," zaspomínal si na mladosť Marián Viskupič. Pozrite si, ako sa rástol a čo o ňom prezradil rodinný fotoalbum!

