Susedské vzťahy vedia byť poriadne nebezpečné, najmä, ak ich dlhodobo nikto nerieši a ruky od nich dáva preč aj polícia. "Fyzicky napadol moju dcéru, dokonca to nahrala kamera, no napriek tomu polícia tvrdila, že je to iba na blokovú pokutu," trpko poznamenal Juraj Sitár z Poľného Kesova.

Korene vzájomnej susedskej nevraživosti siahajú do minulosti, keď sa súkromne hospodáriaci roľník Juraj Sitár stal majiteľom jedenásť hektárového pozemku v Poľnom Kesove na Pereši, na ktorom mali v minulosti vyrásť bytovky a rodinné domy.

Po tom, čo investor od zámeru upustil, pozemky kúpil miestny roľník a začal ich obhospodarovať. Keďže ležia v extraviláne, ktorý susedí s uličkou s rodinnými domami, kde býva aj jeho rodina, rozhodol sa dcére Karolíne pomôcť vybudovať malý ranč. Jej jazdecká škola je známa široko-ďaleko a jazdiť na koníky k nej chodia ľudia z rôznych kútov Slovenska.

"Náš ranč stojí doslova na pätkách," povedala nám Karolína, ktorá nám ukazuje, ako sú prístrešky na pozemku umiestnené. "Obec proti nám zbrojí, vraj, chovať kone pri domoch nie je vhodné. Ale my sme predsa extravilán, jazdiareň stojí na malom priestore a zvyšok pozemku obhospodarujeme," pokračuje.

"No ani to sa už ľuďom nepáči. V sobotu sme mali mať riadne ohlásenú súťaž, no kvôli zlému počasiu sme ju zrušili," hovorí Karolína. "Okolo obeda sme mali normálne pustenú hudbu, upratovali sme veci, keď nám zrazu na pozemok vošiel sused Anton, ktorý býva v dome oproti."

Útok zaznamenala kamera na pozemku, pozrite si ho vo videu. Fotografie z útoku nájdete v galérii >>>

"Boli sme tu len v úzkom kruhu rodiny a pár známych, keď sem vošiel, že prečo nám hrá hudba, jeho to ruší a začal tu behať, že kde je kábel od elektriny. Otec ho vyzval, aby odišiel, no on sa začal rozčuľovať, až nakoniec na mňa zaútočil. Chytil na pod krk, začal ma škrtiť, triasol mnou, bolo to strašné, veľmi som sa bála. Keď sa ho podarilo odo mňa oddeliť, začal sa zaháňať po ostatných," opisuje konflikt mladá Karolína.

Incident prilákal aj susedov z uličky, ktorí sa tomu prizerali. "Šokujúce však bolo, že keď sme zavolali políciu, tak všetko zľahčovali a tvrdili, že mu dajú blokovú pokutu. Je to možné? Čo keby sa to zopakovalo?"

Karolína napokon s otcom podali trestné oznámenie v Nitre, a dala sa riadne vyšetriť odborným lekárom, pretože ju stále bolí krk. "Niečo mi tam ruplo, zle som dýchala, a aj teraz tam mám bolesti," povedala nám Karolína v pondelok. To už bol útočník zadržaný a predvedený na políciu. "Dejú sa nám v obci rôzne veci, podľa mňa tu má niekto zálusk na tento náš pozemok a rovnako ani to, že môj otec v minulosti poukázal na čudné hospodárenie obce."

Keď polícia "susedské" spory nerieši.. Kam to dokáže zájsť?