Na politickú kariéru mal poriadne našliapnuté, no nakoniec to všetko skončilo inak! Bývalý Matovičov poslanec Ján Herák už nie je politicky aktívny, rozbehol vlastné podnikanie a čaká, kedy a s akým výsledkom skončí vyšetrovanie kauzy, ktorá ho stála poslanecký flek.

Dnes už bývalý poslanec Ján Herák stojí proti podozreniam zo sexuálneho zneužitia dievčat, ktorých sa mal dopustiť v detských táboroch. Polícia otvorila aj ututlaný prípad z roku 2018, keď sa záhadne a rýchlo ukončilo vyšetrovanie trestného oznámenia vtedy iba 16-ročného dievčaťa. Podľa zverejnených dokumentov dievčina tvrdí, že ju Herák znásilnil. Dievča bolo v tom čase v zimnom tábore a bolo chovankyňou detského domova. Hoci prípad lekárka ohlásila polícii, tá stíhanie zastavila a nikoho neobvinila. Pokyn na znovuotvorenie prípadu vydala nitrianska prokuratúra.

Ján Herák všetky obvinenia odmieta a vyjadril sa, že deti z detských domov si často vymýšľajú. Kolegovia z OĽaNO väčšinou stáli za Herákom a oháňali sa prezumpciou neviny. Toto však pobúrilo dokonca aj predstaviteľov Ligy za duševné zdravie a ďalších odborníkov, ktorým sa takéto bagatelizovanie obvinenia nepáčilo. Vo svojom stanovisku uviedli, že by bolo lepšie „keby poslanci NR SR namiesto zdôrazňovania ,prezumpcie neviny‘ svojho kolegu pripravili legislatívu, ktorá v záujme prevencie sexuálneho zneužívania aj pri zachovaní princípu prezumpcie neviny zabráni podozrivým osobám pokračovať v aktivite, kde k podozreniu došlo“.

Bývalý poslanec Národnej rady sa musel z politiky porúčať, no materská strana OĽANO ho na isté obdobie zamestnala ako koordinátora poslaneckých asistentov. Napokon aj na tejto pozícii definitívne skončil a dnes podniká, založil si s bratom Jozefom personálnu agentúru The One s.r.o.

„Keď som sa dostala do tábora v Radave, mala som šestnásť rokov. Moji súrodenci tam už boli, tábor vychvaľovali. Mňa sa tam Herák vypytoval samé čudné, osobné veci. Či mám priateľa, či som už mala pohlavný styk. Neskôr tvrdil, že som mu hovorila, aký je pekný a že ma priťahuje. Hrozné!“ opísala v roku 2021 spomienky na inkriminovaný deň jedna z poškodených. „Minuli sa nám papiere na vianočné vločky, ktoré sme vyrábali. Animátor ma po ne poslal k Herákovi do jeho izby. Herák šiel najskôr na záchod. Čakala som ho v tej miestnosti. Mal tam gitaru, ktorej som sa dotkla, a keď to videl, zahriakol ma. Potom vypol svetlo a tam sa to začalo. Ako to, že taká mladá nemá priateľa, pýtal sa dookola a začal sa ma dotýkať... Potom som už len cítila na košeli niečo teplé. Zapol svetlo, že to nemám nikomu hovoriť, lebo že by sme mali zle, ja aj on. Že keď to nepoviem, dá mi tablet a takéto veci. Ja som však nič nechcela."

"Vami označená osoba je v súčasnosti obvinená pre jeden skutok za obzvlášť závažný zločin sexuálneho zneužívania v súbehu s prečinom ohrozovania mravnej výchovy mládeže ," dozvedeli sme sa na nitrianskej prokuratúre. " V trestnej veci, v ktorej Vami označený exposlanec vystupuje ako obvinený, je jedna poškodená osoba. Bez obvinenia Vami označeného exposlanca je vedená jedna trestná vec pre 5 skutkov a vo veci vystupuje 5 poškodených. Vo veci prebieha rozsiahle dokazovanie, najmä znaleckými posudkami a tiež sa čaká na výsledky právnej pomoci zo zahraničia," reagoval na naše otázky hovorca KP Nitra Jaroslav Maček. Dodal, že vo veci nefiguruje žiadny spoluobvinený a otázka, či bude podaná obžaloba, je podaná predčasne.

Ján Herák sa nechcel k záležitosti vyjadriť, ani k svojmu podnikaniu. "Je to stále v procese, myslím si, že som úplne nepodstatný a nemienim a týmto otázkam ani venovať, ani na ne odpovedať. Nebudem sa k tomu vyjadrovať," povedal nám telefonicky. Ján Herák pritom po vypuknutí kauzy tvrdil, že obvinenie vnímal ako politicky motivované a považuje ho za výmysel.



