Veľká ZMENA na pohrebe Philipa, z ktorej by princ radosť nemal: Harry, vidíš, čo si spôsobil?!

Obmedzený počet smútiacich, rozostupy a Alžbeta II. usadená bokom od ostatných – pohreb princa Philipa († 99) síce nebude taký, ako by si trúchliaca kráľovná priala, no posledné želania svojej životnej lásky splnila takmer do bodky. Vojvodu z Edinburghu tak zajtra o 16:00 odprevadia na večnosť s vojenskými poctami a navyše v pohrebnom voze, ktorý si sám želal.