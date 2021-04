Princ Philip sa do svojej životnej lásky, kráľovnej Alžbety II. (94), zahľadel prvýkrát, keď mala osem rokov a on 13. Zosobášili sa hneď, ako mohli – keď Alžbeta oslávila 21. narodeniny. Odvtedy boli nerozluční; Philip bol jej „skalou“, dodával jej silu. „Ja a celá rodina mu vďačíme za viac, než si kedy uvedomoval,“ citovala v smútočnom oznámení vlastné slová z roku 1997, keď spolu slávili 50. výročie sobáša.

Zásnubné FOTO Philipa a Alžbety Zdroj: Topical Press Agency

Kráľovná podľa Sophie, grófky z Wessexu, znáša stratu milovaného manžela dobre. Stála pri ňom 73 rokov a keď umieral, sedela pri jeho smrteľnej posteli. Philipa zdravie opúšťalo pozvoľna, a hoci strávil pred smrťou takmer mesiac v nemocnici, odmietal, aby sa o neho ďalej starali.

Na sklonku života rád sedel na slnku prikrytý dekou a občas si takto zdriemol. Keď sa vrátil do Sandringhamu po operácii srdca, nebol úplne v poriadku, no trval na tom, že bude chodiť a obliekať sa úplne sám. „Keď sme mu do izby pristavili vozíček, zavelil: Odpracte mi z očí tú sprostú vec!“ uviedol britskému denníku The Sun zdroj z prostredia kráľovskej rodiny.

Princ Philip († 99) a Alžbeta počas jedného z ich prvých stretnutí, keď sa do seba zamilovali. Zdroj: Getty Images

Keď Philipovi spadli okuliare na čítanie a poskok mu pribehol na pomoc, odohnal ho. Po zhoršení sluchu nechcel ani „načúvadlo“, a tak museli všetci okolo neho kričať. Autoritatívny patriarcha, vojnový hrdina, chcel skrátka všetko zvládnuť bez pomoci – a nadovšetko túžil napraviť spor s odcudzeným synom.

Ešte počas hospitalizácie v Londýne sa Philip stihol uzmieriť s princom Charlesom (72), ktorý po vojvodovej smrti ako jediný vystúpil na obraz a poďakoval sa všetkým za kondolencie. Hovorí sa síce, že o mŕtvych len v dobrom, a Charles svojho otca po smrti vychválil, no nešlo nutne len o prázdne gesto. Podľa medializovaných správ si obaja nikdy neboli bližší ako krátko pred posledným „zbohom“ počas Veľkej noci.

Následník trónu sa nikdy netajil tým, že si s otcom príliš nerozumel. Nielenže mali odlišné názory na zásadné otázky, no Philip pokladal za svoju povinnosť byť voči „zženštelému“ synovi prísny, pretože nikto iný nebol. Nepohodli sa, ani keď Charles ohlásil rozvod s princeznou Dianou, ktorú mal Philip veľmi rád.

Svadba princa Charlesa a Diany, ktorú mal Philip (stojaci vpravo) veľmi rád. Zdroj: Tim Graham

Keď ho však najstarší syn navštívil v nemocničnej izbe pred operáciou srdca, pomerili sa – a Philip ho požiadal, aby po jeho smrti dal na kráľovnú pozor, napísal britský Daily Mail.

Chirurgický zákrok mal dať vojvodovi niekoľko drahocenných mesiacov života navyše, no Philip nakoniec vydýchol dva mesiace pred okrúhlymi stými narodeninami. Niežeby to ľutoval, keby aj mohol; na jubileum sa netešil a o nejaké predĺženie života vraj nestál. Chcel len jediné: umrieť doma, vo vlastnej posteli, a bol vraj vďačný za to, že ho pandémia ušetrí pred prípadnou veľkolepou oslavou stovky. A keby som sa jej nedožil, prízvukoval rodine, nechcem žiadny veľký povyk. Naložte ma do Land Roveru a odvezte na Windsor, viac nič.

Príslušníci britského delostrelectva vystreľujú 41 čestných sálv na pamiatku zosnulého britského princa Philipa, manžela britskej kráľovnej Alžbety II. v Londýne v sobotu 10. apríla 2021. Počas 40 minút zaznelo každých 60 sekúnd celkovo 41 delostreleckých sálv na viacerých miestach v Británii, Gibraltári či aj na lodiach britského kráľovského loďstva na mori. Zdroj: Dominic Lipinski

Keď sa mu preto vo štvrtok dramaticky zhoršil stav, kráľovná okamžite zavrhla plány na ďalší prevoz do nemocnice. Princ Philip zomrel pokojne, v piatok ráno.

