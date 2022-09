Rozzúrený princ Harry odmietol večeru s kráľom Charlesom III. a jeho bratom princom z Walesu po hádke s otcom, keď nový panovník zakázal jeho manželke Meghan Markle, aby sa pripojila k smútiacej rodine v deň smrti kráľovnej, píše britský denník The Daily Mail.

Harry absolvoval cestu na Balmoral sám. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CiQbR6SPfOr/

Harry trval na tom, aby sa k nemu jeho manželka pripojila a spoločne sa s jeho babičkou rozlúčili, ale Charles mu po telefóne odkázal, že by nebolo vhodné, aby sa vojvodkyňa zo Sussexu objavila na Balmorale v takýchto smutných chvíľach, ktoré mala prežívať spoločne len tá najbližšia rodina. Niekoľkokrát mu tiež zdôraznili, že do Balmoralu nepríde ani Williamova manželka Kate, ktorá zostala s ich troma deťmi doma.

Harry trval na tom, aby sa k nemu jeho manželka pripojila a spoločne sa s jeho babičkou rozlúčili. Zdroj: TASR/AP

Tento nezmyselný spor zdržal jeho príchod do Škótska, pretože zmeškal let, ktorým leteli jeho brat William, princ Andrew a princ Edward. Harrymu povedali, aby si cestu zariadil sám, a nakoniec pristál v Aberdeene bez Meghan o 18.35, len chvíľu potom, ako bola verejne oznámená kráľovnina smrť.

Princ Andrew, princ Edward a princ William na ceste za kráľovnou v deň jej smrti. Zdroj: TASR/AP

V ten večer údajne odmietol aj večeru s kráľom, kráľovnou manželkou a princom Williamom. Zdroj tvrdí, že Harry bol riadne "rozzúrený" . Namiesto toho večeral s vojvodom z Yorku a grófom a grófkou z Wessexu.

"Harry bol taký zaneprázdnený snahou dostať Meghan na Balmoral, že zmeškal let. Charles má pre Harryho dvere otvorené, kedykoľvek bude v krajine. Harry bol však taký rozzúrený, že odmietol jesť s otcom a bratom. Bolo to obrovské odmietnutie. A z Balmoralu odišiel pri najbližšej príležitosti, aby stihol prvý komerčný let späť do Londýna," uviedol zdroj.

Harry podľa expertky na reč tela potreboval objatie a sústrasť. Zdroj: PROFIMEDIA

Nasledujúce ráno odišiel vojvoda zo Sussexu z Balmoralu, ako prvý člen kráľovskej rodiny.

