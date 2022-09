Po smrti najdlhšie vládnucej panovníčky Alžbety II. je Camilla nová kráľovná, o ktorej však mnoho z nás vie iba to, že patrila do milostného trojuholníka s princeznou Dianou a Charlesom. Tento titul však manželka princa Charlesa nikdy nechcela a pod touto podmienkou sa dvojica v roku 2005 aj zosobášila. Kráľovná Alžbeta však tesne pred smrťou zamiešala karty a povedala, že si želá, aby Camilla nosila po jej smrti titul kráľovná manželka. Čo všetko ste o nej nevedeli?

Celý svet ju poznal ako osobu, ktorá rozdelila kráľa Charlesa a princeznú Dianu. Nová kráľovná manželka nebola medzi ľuďmi nikdy obľúbená, vďaka čomu to nemala v kráľovskej rodine vôbec jednoduché. Svoje miesto na výslní si musela vybojovať, čo sa jej v podstate aj podarilo. Charlesa reprezentuje na každom kroku a dokonca má niekoľko vecí spoločných s kráľovnou Alžbetou II.

Camilla miluje psy. V roku 2011 si osvojila šteňa Jack Russela, v roku 2012 si adoptovala ďalšieho psa. Camilla je tiež patrónkou charitatívnej organizácie Medical Detection Dogs. Novú kráľovnú zároveň odmalička učili, ako sa správať v spoločnosti. V roku 2017 priznala svojim rodičom veľkú zásluhu za to, že ju naučili správne konverzovať, aby v miestnosti nebolo trápne ticho.

Camilla si rada vyhadzovala z kopýtka

Aj keď by sa mohlo zdať, že nová kráľovná manželka seká dobrotu, nie vždy sa to o Camille dalo povedať. Už v čase, keď sa vláčila s Charlesom, kráľovská rodina o jej minulosti veľmi dobre vedela. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo ju nechceli do rodiny. O jej najväčších prehreškoch napísala autorka Imogen Taylor.

V sedemnástich sa vraj stala milenkou muža z bankárskej rodiny Ruperta Hambra. Podľa iných však o panenstvo mala prísť s vtedy devätnásťročným Kevinom Burkom. Camilla síce nebola prvoplánová kráska, no všetko doháňala sexepílom. Nikdy nebola málovravná alebo hanblivá. Keď ju prestal baviť vzťah, po hlave sa vrhla do ďalšieho.

So svojím neskorším mužom Andrewom sa navzájom podvádzali. Camilla s princom Charlesom sa do seba zamilovali, ale láska vznikla aj medzi Andrewom a Charlesovou sestrou, princeznou Annou (66). Budúci kráľ Anglicka sa však mal oženiť s pannou, čo už Camilla nebola, Andrew zas pochádzal z katolíckej rodiny a britskí monarchovia patria k anglikánskej cirkvi. Rodine sa podarilo oba vzťahy zničiť.

Camilla si vzala Andrewa a porodila mu dve deti, v roku 1995 sa rozviedli, princ nevydržal s krásnou Dianou, ktorá mu tiež dala dve deti, Williama (34) a Harryho (32). Po jej tragickej smrti v roku 1996 si znovu začal s Camillou a nakoniec sa v roku 2005 vzali.

