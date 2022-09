Prvé FOTO Harryho a Williama za rakvou ich babky: Takto kráčali aj na pohrebe PRINCEZNEJ DIANY ×

V utorok zosnulá panovníčka naposledy opustila Škótsko a vrátila sa domov. Jej posledná cesta sa skončí tam, kde to celé začalo. Telo kráľovnej Alžbety II. bolo na noc uložené v Buckinghamskom paláci a dnes ho previezli do Westminster Hall, kde bude až do pondelkového pohrebu.