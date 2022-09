Kráľovskí zbehovia vojvodkyňa Meghan (41) a princ Harry (37) si aktuálne užívajú svoje európske turné, a to rovno vo veľkom štýle. Po Británii potešili aj svojich fanúšikov v Nemecku a v uliciach sa správali ako skutočné hollywoodske celebrity. Svojím správaním a využívaním služieb však vytočili mnohých Nemcov.

Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu sú momentálne na ceste po Spojenom kráľovstve a Európe. Svojich fanúšikov potešili aj v nemeckom Düsseldorfe , kde ich davy ľudí čakali celé hodiny. S párom sa zaobchádzalo ako s hosťujúcimi hlavami štátov napriek tomu, že boli súkromnými občanmi, a tak si Meghan s Harrym do sýtosti užívali rozruch a kráľovské zaobchádzanie.

Zdroj: Joshua Sammer

Princ Harry a Meghan Markle žiarili radosťou, keď si v utorok zapózovali na selfie s nemeckými fanúšikmi počas krátkej prechádzky na ich (ne)kráľovskom turné v Düsseldorfe. Stovky kráľovských fanúšikov stáli viac ako dve hodiny v dusnej horúčave v nádeji, že si v utorok urobia selfie s vojvodom (37) a vojvodkyňou zo Sussexu (41) na podujatí Invictus Games 2023 One Year To Go. Množstvo fanúšikov zdieľalo množstvo selfie na Instagrame a Twitteri, z ktorých mnohí žiarili, keď pózovali po boku kráľovského páru. Zatiaľ čo princ Harry zvolil klasický oblek, vojvodkyňa Meghan zažiarila v bielom outfite, čím vynikla jej krásne opálená pokožka. Na sebe mala biely top za 200 libier, ktorý odhaľoval jej štíhle ramená, a krémové voľné nohavice za viac ako tisíc libier. Ako doplnok zvolila elegantné luxusné hodinky, ktoré sú dedičstvom po zosnulej princeznej Diane. Princ Harry zas očaril Düsseldorf rozprávaním po nemecky a chválením tamojšieho piva.

Keď manželia letecky navštívili Düsseldorf, boli pozvaní, aby podpísali oficiálnu knihu a užili si plavbu luxusnou párty loďou po Rýne. Ich návšteva však mnohých Nemcov vytočila. Napriek tomu, že ich pobyt v Nemecku nebol klasifikovaný ako štátna návšteva, dostalo sa im exkluzívnej starostlivosti vrátane prepravy lietadlom Luftwaffe vlastnenom daňovými poplatníkmi za 50 miliónov dolárov, aby ich dopravilo do a z Düsseldorfu, odhalil MailOnline.

