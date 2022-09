Vo štvrtok popoludní sa do sídla kráľovnej Alžbety II. (†96) v Balmorale ponáhľali jej deti, vnúčatá a najbližšia rodina, dokonca aj princ Harry no bez svojej manželky Meghan. Za neprítomnosťou vojvodkyňu zo Sussexu údajne stojí sám kráľ Charles.

Dráma v kráľovskej rodine sa odohrávala aj tesne pre úmrtím kráľovnej Alžbety. Ako informoval denník The Sun, kráľ Charles si neželal, aby princ Harry so sebou do sídla v Balmorale priniesol aj svoju manželku Meghan Markle. Najbližšia rodina kráľovnej sa ponáhľali rozlúčiť s panovníčkou a prvotné informácie, že Harry a Meghan chceli obaja prísť pohoršili kráľovskú rodinu.

"Charles povedal Harrymu, že nie je správne ani vhodné, aby bola Meghan v Balmoral v tak veľmi smutných časoch," uviedol pre denník zdroj blízky kráľovskej rodine.

Tiež uviedol, že sa kráľ Charles vyjadril veľmi jasne o tom, že Meghan nebola na sídle vítaná a že návštevy by mali obmedziť na najbližšiu rodinu panovníčky. Poukázal aj na to, že ani Kate Middleton nemala v pláne prísť do Škótska.

Princ Harry nebol pôvodne predvolaný na návštevu chorej kráľovnej!

