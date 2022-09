Austrálska lekárka Deb Cohen-Jonesová prišla s veľmi zaujímavým poznatkom. Na poslednej fotke kráľovnej Alžbety II., na ktorej prijíma novú premiérku Trussovú, si všimla jej modrú ruku. Práve to podľa nej svedčilo o tom, že sa jej zdravotný stav zhoršil natoľko, že jej zostáva iba niekoľko dní života.

Kráľovná Alžbeta novú britskú premiérku Liz Trussovú privítala na svojom milovanom škótskom zámku Balmoral 6. septembra. Alžbeta mala v ruke palicu, ktorou si pomáhala pri chôdzi. Počas tohoto stretnutia vznikli pravdepodobne posledné fotografie kráľovnej pred smrťou.

Alžbeta na snímkach pôsobila krehko. Austrálska lekárka Deb Cohenová-Jonesová si však všimla ešte niečo, čo podľa jej názoru svedčilo o tom, že je na tom kráľovná zdravotne veľmi zle, píše Blesk.cz.

Škvrny a fľaky na rukách

K modrofialovým škvrnám na rukách podľa lekárky dochádza vtedy, keď srdce nie je schopné účinne pumpovať krv. Krvný tlak pomaly klesá a prietok krvi v tele sa spomaľuje. Končatiny preto začínajú byť studené.

„Mohlo by ísť o dôkaz periférneho cievneho ochorenia. Je to porucha krvného obehu, ktorá spôsobuje zúženie, zablokovanie ciev mimo srdca a mozog. Niekedy môže vyústiť až do srdcového zlyhania alebo zlyhania iných orgánov, ktoré sa dostatočne neprekrvujú,“ dodala. Príčina smrti panovníčky však stále nie je oficiálne známa.

Kráľovná Alžbeta II. zomrela vo veku 96 rokov vo štvrtok na svojom milovanom škótskom panstve Balmoral. Rakva s kráľovnou by mala byť dnes prenesená do paláca Holyroodhouse v Edinburghu. Jej telo následne v pondelok prenesú v sprievode pozdĺž Royal Mile do katedrály St Giles na bohoslužbu. Dianie v Británii sledujeme ONLINE TU<<<