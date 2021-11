Narodili sa v Bratislave, no každú z nich adoptoval niekto iný. Nepoznáte náhodou jej sestru, stratené dvojča?

Pochádzajú z Bratislavy, kde sa 11.1.1966 narodili. Volá sa Majka Urbancová (55) a hľadá svoju sestru, dvojča Irenu.

Z pôrodnice boli 18.8.1966 umiestnené do dojčenského ústavu, teraz ide o detský domov - odtiaľ si ich adoptovali. Problémom je, že každú z nich si adoptovali iní ľudia. Ich bývalé mená sú Irena a Mária Nigrinove. Majku si adoptovala rodina Balabanových z Nitry, no o svojom dvojčati nemá vôbec žiadne informácie. Podľa jej slov preto, lebo úrady jej nechcú nič poskytnúť.

"Z Irenkynho spisu viem len to, že mala brata Ľudovíta (1953) a sestru Evu (1964). Rodičia boli uvedení ako František (1920) a Irena (1935)," povedala Mária, ktorá pátranie po dvojičke nevzdáva s tým, že si myslí, že tiež išlo o adoptívnych rodičov. Jej spis z detského domova záhadne zmizol a tak si myslí, že bola adoptovaná skrytou adopciou. "Veľmi rada by som sestru našla, veď je to už 55 rokov!"

