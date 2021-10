V domove sociálnych služieb (DSS) na Sklenárovej ulici v bratislavskom Ružinove dnes okolo deviatej ráno odštartovali výrazný krok v záujme zdravia svojich klientov. Prítomní boli okrem riaditeľky Márie Matovič Strakovej aj starosta mestskej časti Ružinov Martin Chren, predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba a hlavný lekár BSK Tomáš Szalay.

Anketa Dáte sa zaočkovať treťou dávkou? Áno. 81% Nie. 19% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Viac ako 250 záujemcov (zamestnanci aj seniori) dnes dostalo tretiu dávku vakcíny, ktorá poskytuje veľkú mieru ochrany. "Priamo v tomto domove seniorov, no aj v ďalších našich ružinovských sme zistili, že tí, ktorí sú zaočkovaní, sú omnoho viac chránení, omnoho menej sa nakazia, majú výrazne ľahší priebeh, ak sa už nakazia, a výrazne menšiu mieru úmrtnosti," povedal na úvod Chren s tým, že podporuje všetkých a hlavne seniorov, aby neváhali a len čo sa bude dať, dali sa zaočkovať aj treťou dávkou vakcíny.

Na očkovanie treťou dávkou majú nárok imunokompromitovaní ľudia štyri týždne po druhej dávke, zdravotníci a ostatná verejnosť šesť mesiacov po druhej dávke. "Tretia dávka sa momentálne podáva iba vakcínou od spoločnosti Pfizer, no bola schválená už aj Moderna," doplnil Szalay.

Vekový priemer v DSS na Sklenárovej je 82,5 roka. "Toto je obrovské zariadenie, je tu 288 seniorov a 140 zamestnancov, ak by sa tu zaniesla nákaza, mala by fatálne následky," povedala riaditeľka Straková s tým, že im všetkým veľmi odľahne. Personál je u nich zaočkovaný na 81 %, u seniorov je to viac ako 85 %. Z tých klientov, čo boli zaočkovaní druhou dávkou, je asi 16 % takých, ktorí nemajú záujem o tretiu dávku - tí pravdepodobne čakajú, aby zistili, či sa niečo nestane. "Bolo to aj v prvej várke, boli ľudia, ktorí počkali, nedali sa zaočkovať hneď. Keď zistili, že nikomu nenarástli rohy, dali sa zaočkovať aj oni," reagoval so smiechom starosta Martin Chren.

Juraj Droba sa vyjadril k očkovaciemu centru na štadióne! Čítajte na druhej strane!