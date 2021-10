Šokujúce zistenia! Pred pár dňami padol rozsudok vo veci vraždy Jozefa v Martine. Dvojica Rudolf Dorčík a Milan Jesenský ho popravili brutálnym spôsobom. Šéf Úradu špeciálnej prokurátory Daniel Lipšic žiadal pre Dorčíka doživotie, no neuspel. Teraz prehovorila Dorčíkova kamarátka ako aj vrahova mama.

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v piatok dozvedeli svoj rozsudok. Rudolf Dorčík (20) vyfasoval 24 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, jeho komplic Milan Jesenský (22) si odsedí 20 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia. Na to, či sa odvolajú, si obaja ponechali zákonom stanovenú lehotu. Šéf Úradu špeciálnej prokurátory Daniel Lipšic sa však odvolal na mieste.

Anketa Príde Vám trest adekvátny? Áno. 6% Nie. 12% Mali dostať doživotie! 82% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na pojednávaní boli prítomní aj súdni znalci z odboru psychiatrie. Dorčíka zhodnotili ako emočne nestabilnú osobnosť impulzívneho typu spojenú s psychopatiou. "Známa veta, ako chcel zistiť, aké je to zabiť, je len zásterka. Dlhodobo bol v problémoch z úzkostí a vnútorne cítil, ako mu takýto skutok pomôže toto uvoľniť. Trpí agresivitou, ktorá reaguje na vnútorný podnet, a to sa prejavuje napr. útokmi na druhu osobu," doplnil znalec.

Rudo nemá problémy so zákonom prvýkrát. V minulosti bol zapletený do rôznych fyzických potýčok. Obete svojich útokov si mal dokonca vyhliadať (podobne, ako v prípade vraždy Jozefa úplne náhodne. Mladý násilník sa neovládol dokonca ani počas väzby, kde sa mal pobiť. Jeho agresívne impulzy majú byť presne dôvodom, ktorý objasňuje motív jeho konania.

Matka Rudolfa Dorčíka priznala, že jeho otec je trestaný. Jej syn mal mať problémy v škole z ktorej nakoniec aj odišiel. Tie mali byť rasového pôvodu, no podľa jej slov Rómovia nie sú. Nikdy nemal trvalú prácu a nevedel sa zaradiť. Po dni, kedy bol spáchaný ohavný zločin údajne postrehla zmeny v jeho správaní. "Vedela som, že sa niečo deje, ale toto by som v živote nepovedala! Veď on nevie ani práčku zapnúť!"

Dorčík sa liečil aj u psychiatra a bral antidepresíva. Tie však nakoniec prestal brať a lekára viac nenavštívil. Matka priznala, že vedela, že niečo určite bral a domov chodil často opitý, no na žiadnu závislosť sa nikdy neliečil. "Celkovo sa vždy správal ako malý chlapec, akoby mal 12," povedala s tým, že žiadne násilnícke sklony u svojho syna nepostrehla.

Rudova mama opakovane hovorila o tom, že neverí, že by toto bol naozaj urobil. Zmenil sa vraj až vtedy, keď sa spoznal s Jesenským. Predtým vraj nepil vôbec, no potom už veľmi často. Podľa slov matky, v inklinovaný deň prišiel domov zhúlený a opitý, nevládal ani chodiť a musel sa oprieť o stenu. Potom prišli kukláči. "Hovoril mi mama, ja som to nechcel urobiť, musíš mi veriť, mám ťa rád mamička!"

Svojho syna vnímala ako človeka, ktorého manipulovala partia. Ako príklad uviedla, že mu povedali, aby si búchal hlavu o stenu a on to urobil. Z krvi mu vraj vždy bolo zle, a to aj napríklad pri krájaní mäsa. "Bezo mňa sa ani nepohol, bol vždy taký ťuťko," povedala na záver Dorčíkova matka.

Exkluzívnu výpoveď Dorčíkovej kamarátky. Čítajte na ďalšej strane!