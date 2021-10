Rudolf Dorčík (20) spoločne s Milanom Jesenským (22) ešte na jar zavraždili brutálnym spôsobom v martinských katakombách Jozefa († 47). Dôvod bol šokujúci – chceli vedieť, aké to je zabiť človeka. Hoci mnohí čakali jednoznačný rozsudok, doživotie, prokurátor s týmto návrhom neuspel. Prečo?

Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku dostal Dorčík 24 rokov vo väzení s maximálnym stupňom stráženia, jeho kamarát 20 rokov vo väzení so stredným stupňom stráženia. Prokurátor Daniel Lipšic pritom žiadal pre Dorčíka doživotie a pre Jesenského 25 rokov.

Dvojica mladíkov spáchala ohavnú vraždu spoločne. Ako obeť svojho sadistického vyčíňania si vybrali náhodne okoloidúceho Jozefa. S vidinou pitia alkoholu ho nalákali do opusteného krytu civilnej ochrany, kde mu oznámili, že nadišiel posledný deň jeho života a v ten večer zomrie. Dokonca sa ho mali opýtať, aký je to pocit. Brutálnou bitkou ho pripravili o život, ale ani to im nestačilo. Aby sa uistili, že je skutočne mŕtvy, jeden z páchateľov nebohému Jozefovi rozrezal črepinou krk a druhý bol zase zvedavý, ako vyzerá ľudský mozog. Niekoľkým svojim kamarátom dokonca vzápätí ukázali miesto činu.

Na mladých vrahov podal obžalobu na ŠTS špeciálny prokurátor Daniel Lipšic začiatkom júla, pričom ohavný čin sa stal vo februári. Obžaloba bola podaná za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou spolupáchateľstva. Prípadom sa okamžite začala zaujímať Národná kriminálna agentúra (NAKA).

