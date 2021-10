Najväčšie novinky sa majú týkať zväčšenia izieb, čo sa však stane na úkor balkónov. To sa nepáči študentom, ktorí o téme horlivo diskutujú na sociálnej sieti. "Táto škola musí skutočne nenávidieť študentov. Najprv si fakulty už od zelenej farby povedia, že nebudú vyučovať. Prečo? Lebo... A toto rušenie balkónov, nech to vyzerá už skutočne ako poriadna cela," napísal Peter. Podľa jeho názoru sa to vo svete robí skôr naopak - ľudia sa radšej vzdajú kúska priestoru, aby mohol vzniknúť balkón. A viacerí s ním súhlasia.

V komentároch sa však stretávajú najmä názory fajčiarov a nefajčiarov. "Načo ti je balkón, keď je v objekte zakázané fajčiť? Balkóny sú taká zbytočnosť, že až," vyjadril svoj názor Lukáš. Faktom však zostáva, že toto pravidlo vysokoškoláci s obľubou ignorujú a niektorí majú takú drzosť, že si pokojne zapália aj v okne.

Anketa Myslíte si, že sú lepšie balkóny alebo väčší priestor? Balkóny. 100% Väčší priestor v izbe. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mnohí ďalší študenti napísali aj ďalšie argumenty, ktoré sú logické. "Balkóny sa dajú používať aj na vetranie spotených topánok, v lete na sušenie bielizne alebo v zime ako dodatočný priestor na jedlo v hrncoch," píše Natália. Adam napísal "balkón = sloboda".

Aké ďalšie zmeny čakajú študentov? Čítajte na druhej strane!