Zvrhlíci z Martina si vyhliadli náhodného muža, ktorého nalákali na alkohol do opusteného krytu na okraji mesta. Tam mu oznámili, že nastal posledný deň jeho života a že v danú noc zomrie. Úbohú obeť surovo dobili, no stále im nebolo dosť. Zaujímalo ich, ako vyzerá ľudský mozog!

Na mladých vrahov podal obžalobu špeciálny prokurátor Daniel Lipšic začiatkom júla, pričom ohavný čin sa stal vo februári. Obžaloba bola podaná za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy formou spolupáchateľstva. Prípadom sa okamžite začala zaujímať Národná kriminálna agentúra (NAKA). Navrhol im doživotný trest.

Pred súd tak predstúpil šéf špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic, ktorý prečítal desivú výpoveď jedného zo svedkov. "Dohodli sme sa, že pôjdeme do toho bunkru. Rudo hovoril, aký je mafián a vytiahol drevenú bakuľu, aby sme mu uverili, že to spravil. Pri bunkri nám prikázal, aby sme si dali kapucne. Na zemi ležal ten človek. My sme s priateľkou stuhli a zistili, že je to pravda. Na otázku, či to ľutuje povedal, že má chladnosť v srdci a aj by si to zopakoval," prečítal zo svedectva Daniel Lipšic. Potom prečítal aj ďalšie svedectvá.

Potom pred súdom ukazoval "zbraň", ktorou obžalovaní zamordovali Jozefa. V tej chcíli sa rodičia psychycky zrútili a začali nariekať. Sudca musel napomenúť otca obete, ktorý doslova ušiel zo súdnej siene a tresol dverami. "Svine"! vykrikoval otec Vladimír. Jeho manželka Mária zataiľ zúfalo plakala.

Počas predošlého pojednávania sa obaja k činu priznali a chceli dokonca uzavrieť dohodu o vine a treste. Dorčík sa pred súdom rozhodol vypovedať a povedal, že v minulosti už bol párkrát trestaný, že má otca vo väzení a užíval antidepresíva. Dôvodom malo byť, že sa ako róm nemal kam zaradiť.

Jesenský vypovedať odmietol. Nezamestnaný mladík, ktorý nezískal žiadne vzdelanie však uviedol, že Dorčíkového násilníckeho vyčínania bol sám niekoľkokrát svedkom.