Najbližší skúšali všetko možné-nemožné, aby sa dopátrali pravdy. "Oslovili sme aj veštcov, ale ich vyjadrenia boli rozdielne. Jedna žena nám tvrdila, že brat už prekročil hranicu medzi životom a smrťou, ďalší, že ho tu ešte cíti a preto je presvedčený o tom, že žije. Nech je to akokoľvek, nádej na to, že sa Paľko vráti, je každým dňom mizivejšia," hovorí sestra novinára Iveta Uhliariková - Rýpalová. S plačom rozpráva o hroznej neistote, ktorú nepraje nikomu.

Stratený novinár: Napriek nedokončenej práci v apríli 2008 Paľo Rýpal zmizol. Zdroj: archív

Kauzy i vážne úvahy

Sestra vysloví podozrenie, že polícia vo veci nekoná tak, ako by mala. "Myslím, že sa riadia niečimi príkazmi, keďže tesne predtým než Paľo zmizol, pracoval na fakt závažných veciach, ktoré odhalil. Riešil podvody s DPH a na spotrebných daniach pri kšeftoch s liehom a minerálnymi olejmi, čudné prevody lesov a mnoho ďalších káuz. Naposledy bol doma vo februári 2008 na fašiangy, potom sme si už len písali," spomína Iveta. Dodáva, že rodina bola zvyknutá na jeho spôsob života i na to, že sa občas odmlčal na niekoľko dní, neraz aj týždňov. "Je pravda, že posledné dni hovoril až pričasto o tom, že je unavený a potreboval by vypnúť. Dokonca uvažoval aj o zmene zamestnania i žánru, ktorému by sa venoval. Chcel pracovať na projektoch z oblasti televíznej zábavy," spomenie prekvapujúce rozhodnutie brata.

Tajomný odkaz

Novinára polícia začala hľadať na základe podnetu od sestry, vtedy však už uplynulo mnoho dní od jeho zmiznutia, čo komplikovalo vyšetrovanie, keďže najhorúcejšie stopy medzitým "vychladli". Podľa zverejnených informácií, posledná osoba, ktorá s novinárom hovorila, bola pani, od ktorej mal prenajatý byt. Práve ona našla list, v ktorom písal: „Je mi to veľmi ľúto, ale iné východisko som nenašiel...“. Nechal kontakty na ľudí, ktorí sa postarajú o mačky alebo mali v jeho podnájme odložené veci..., tie svoje prikázal vyhodiť. Notebook a fotoaparát sa nenašli. Svedkovia neskôr tvrdili, že Rýpala videli v okolí Štúrova, či dokonca v Chorvátsku.