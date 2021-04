Schuster predpokladá, že keby sa niečo podobné stalo u nás, česká strana by tiež solidárne a logicky podporila Slovensko, ako najbližšieho spolupracovníka, rovnako ako sme to urobili my.

Podrobné vyšetrenie

"Je však nutné pripomenúť, že odkedy sa to stalo, predsa len uplynulo veľa času aj preto sa mne, človeku, ktorý nemá podrobné informácie o udalosti, vyjadruje ťažko k tragickej udalosti vo Vrběticiach. Viem len to, čo odznelo v médiách. Či to bol zámer štátu, konanie niekoho tzv. na vlastnú päsť alebo išlo nebodaj o akciu teroristickej skupiny, ťažko povedať. Nezdá sa mi však, že by toto bola forma boja takej veľkej krajiny, akou je Rusko. Oni nie sú na to odkázaní, aby robili také činy, ktoré keby sa po podrobnom vyšetrení potvrdili, postavili by ich celosvetovo do zlého svetla," uvažuje známy politik.

S Gorbačovom ani Kučmom nehovoril

Dôležité je podľa jeho názoru, aby Česko, svoje tvrdenia vedelo dôveryhodne preukázať, aby to boli presné, jasné a nepriestrelné argumenty, fakty a dôkazy. "Reakcia českého premiéra Andreja Babiša, ktorej výsledkom je vyhostenie 18 diplomatov, ktorí mali byť identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb síce dáva tušiť, že dôkazy existujú, ale nič viac, skôr ide o širšie súvislosti. Keď to bude odtajnené potom bude možné povedať k tomu oveľa viac, zatiaľ ide len o sprostredkovane informácie o veľmi vážnych skutočnostiach," konštatuje Rudolf Schuster.

Zauvažoval o tom, že bolo by dobre vedieť, či sa niečo podobné udialo aj na Slovensku. "Zatiaľ to nedáva taký zmysel, že niekto vyhodil muničné sklady vo Vrběticiach len preto, aby znížil bojaschopnosť znepriatelenej krajiny Ruska (Ukrajiny - poznámka redakcie). Mne to nepríde logické. Debatu o tejto téme som nemal s nikým z ruskej ani ukrajinskej strany. Žiadny z mojich osobných priateľov, bývalých vysokých politických funkcionárov Leonid Kučma, ani Michail Gorbačov ma nekontaktovali k tomu, ani ja som im nevolal. Vedia, že ja som vždy podporoval dobré vzťahy medzi Slovenskom, Ruskom i Ukrajinou a môj názor sa rokmi nezmenil," hovorí Schuster, ktorý k tomu spomenie, že nie je mu jasný zámer Ruska, ktoré presúva jednotky k ukrajinským hraniciam, čím posilňuje svoju pozíciu na okupovaných územiach.

Len v diplomatickej rovine

"Som presvedčený, že všetko by malo skončiť len pri diplomatickom stole, nijako ináč," hovorí dôrazne. K informáciam, ktoré zverejnila česká polícia v súvislosti s výbuchom muničných skladov, že v tom čase sa vo Vrběticiach nachádzali zbrane, ktoré vraj patrili bulharskému obchodníkovi, ktorý ich chcel predať Ukrajine Schuster povedal.

Občas pomôže aj "trik"

"Tento štát vždy mal dostatok peňazí a zbrane si mohol zabezpečiť rôznym spôsobom. Keď sme boli ešte socialistická krajina, mali sme blokovaný dovoz strategického tovaru a materiálu, napríklad ventily na plynové a kyslíkové zariadenia, ktoré sa v tom čase vyrábali len v Amerike. Tak sme ich kúpili od Rakúšanov, ktorí to objednali akože pre seba, a potom to predali nám. Čiže na tomto prípade chcem poukázať, že cesta a spôsob ako si niečo zaobstarať sa vždy nájde, aj preto sa mi nezdá to, o čom sa aktuálne hovorí v spojitosti s Vrběticiami o dodávke zbraní na Ukrajinu," stojí si na svojom Schuster.





Čo je v tomto prípade zásadné pre Rudolfa Schustera?

Chce poznať odpovede na tri otázky.

Bola taká veľmoc akou je Rusko odkázaná na spáchanie skutku, ktorý mu Česko kladie za vinu?

Urobila to štátna spravodajská služba, alebo to bola svojvôľa skupiny neznámych osôb konajúcich pod rúškom "niekoho"?

Existujú hodnoverné dôkazy?

"Iba ten kto má jednoznačné odpovede na tieto otázky môže dať verejnosti presné a jasné vysvetlenie k prípadu, ktorý si vyžiadal obete na ľudských životoch i tomu, čo následovalo - vyhosteniu diplomatov," uzavrel Schuster.

Výbuch vo Vrběticiach

V roku 2014 otriasli moravskou obcou Vrbětice v okrese Zlín výbuchy dvoch muničných skladov - prvý 16. októbra a druhý 3. decembra. Kvôli explózii, ktorá si vyžiadala životy dvoch ľudí dvoch, evakuovali obyvateľov nielen Vrbětic, ale aj okolitých obcí Haluzice, Lipová a Vlachovice. Záchranné práce trvali takmer 6 rokov. Polícia vyšetrovala prípad ako trestný čin všeobecného ohrozenia, ale žiadne obvinenia nepadli až do 17. apríla 2021 kedy český premiér Andrej Babiš informoval, že podľa české bezpečnostné zložky majú podozrenie, že do výbuchov vo Vrběticiach boli zainteresovaní príslušníci ruskej vojenskej rozviedky. Na základe toho, Vláda ČR sa rozhodla vyhostiť 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, tí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb.

