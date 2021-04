To čo následuje je podľa autora videa nepochopiteľné. Text ponechávame bez úprav. "Naša pekná stará turá", krásna vyzitka policajného zboru, čo máte pomáhať a chrániť, žiadny zákon vás neoprávňuje používať fyzické násilie na niekoho kto vás neohrozuje a keď ledva leží na zemi vás teda fakt neohrozuje, bože jak zle sa museli cítiť deti, ženy a matky a celkovo ľudia pozerajúci na tento váš zákrok, pretože toto nie je sebeobrana ani nič podobné toto je fyzické napadnutie," píše Michal. Video, ktoré sa skladá z z viacerých častí zachytáva muža ležiaceho na parkovisku, ku ktorému prichádza policajná hliadka, zatiaľ čo jeden z policajtov ostane stáť v úzadí, druhý prichádza k ležiacemu mužovi. Muž zákona najprv do neho hádže kúsky oblečenie, ktoré sú roztrúsené okolo neho, potom mu stúpi na brucho tak, že muž od bolesti vykopne nohami do výšky. Ďalšie videá zachytávajú bitku, ktorú uštedril policajt mužovi, ktorý nijako nereaguje, ani sa nebráni. Záznam končí ako zbitý muž odchádza z miesta incidentu a policajt sa náhli za ním s odevnými zvŕškami, ktoré po ňom ostali na zemi.

Následne autor zverejnil fotografiu nešťastníka so zakrvavenou tvárou a natrhnutým uchom.

Oslovili sme trenčianskych krajských policajných hovorcov so žiadosťou o vyjadrenie. "Prosím, kontaktujte, Inšpekciu ministerstva vnútra, ktorá sa už prípadom zaoberá," reagovala Danka Adamíková. Petra Friese z komunikačného rezortu nám potvrdila prevzatie danej veci.

Správu aktualizujeme!

Foto zbitého muža nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Bol podľa vášho názoru zákrok policajta primeraný situácii? áno 4% nie 92% neviem posúdiť 0% nezaujíma ma to 4% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný