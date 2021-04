Martinčana Vila (†20) hľadali jeho najbližší od začiatku februára! Stále to bolo s nádejou, že sa každú chvíľu vráti s vysvetlením, kde bol tak dlho a prečo sa im neozval. Ich neistotu zväčšovalo, že miestni spojili mladíka s brutálnou vraždou Jozefa z Dubového. Toho dobila dvojica mladých mužov na mieste, ktoré Martinčania volajú Katakomby.

Hoci neďaleko miesta činu polícia našla mobil chlapca a kamery zachytili jeho pohyb práve v objekte kde došlo k vražde, príbuzní akékoľvek súvislosti odmietali.

Tragická správa

Ich nádej na šťastné stretnutie s Vilom zhasla v uplynulých dňoch. „Po dvoch mesiacoch od Viliamovho zmiznutia a po dlhom pátraní nám oznámili veľmi, ale veľmi smutnú správu. Náš syn je mŕtvy,“ napísal na sociálnej sieti otčim chlapca, ktorý ho vychovával od útleho veku.

Srdcervúci odkaz uverejnila aj Vilova sestra, Petra. „S veľkým zármutkom a bolesťou v srdci vám oznamujeme, že ukončujeme pátranie po mojom bratovi Viliamovi Grešovi, ktorý nás nešťastnou náhodou opustil 10. februára 2021. S veľkým zármutkom oznamujem, že nedávno nájdené telo patrilo môjmu bratovi,“ napísalo zronené dievča.

Petra prežíva v súčasnosti obrovský smútok. Zdroj: archív P.G.

Nejasnosti pri identifikácii

Rieka Turiec vyplavila 2. apríla neďaleko obce Lipovec v okrese Martin chlapčenské telo. Viliamova sestra vtedy tvrdila, že to zrejme nebude jej brata, keďže utopenec mal pri sebe ruksak, ktorý mladému Martinčanovi nepatril.

„Bohužiaľ, pitva, karta chrupu, náušnica a zvyšky odevu naznačujú, že nájdené telo patrí nášmu Vilovi. Čakáme ešte na testy DNA, ale neverím v zázrak,“ povedal otčim Martin, ktorý priznal, že všetci prežívajú veľmi smutné a ťažké obdobie. Zdôraznil však, že pochybnosti mu z hlavy nikto nevymetie. „Neveril som v to, neverím a nikdy neuverím, že sa to stalo bez cudzieho zavinenia. Dnes idem na políciu podať trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Nenechám to len tak,“ dodal dnes.

Odkaz od sestry

Petra sa zmohla na krátke vyznanie, ktoré sa objavilo aj na sociálnej sieti. "Strašne moc nám chýbaš, nikdy by som nepovedala že sa toto môže stať práve tebe. Vždy si bol, a aj budeš môj veľký braček s veľkým srdiečkom. Verím, že si tu stále s nami. Ľúbime ťa, odpočívaj v pokoji!"

Čo sa stalo?

Jozefa z obce Dubové brutálne zavraždili na okraji Martina v opustenom kryte CO. Obvinení sú dvaja Martinčania - Rudo (20) a Milan (19). Polícia tvrdí, že vraždili „len“ preto, že jeden z dvojice chcel zistiť, aké je to zabiť človeka. Viliam sa s vrahmi poznal, kamarátili sa a zmizol v čase, keď NAKA dvojicu zadržala.

Miesto, kde besniaca dvojica ubila nešťastníka z Dubového a neďaleko ktorého našli Viliamov mobil. Zdroj: grab noviny.sk

Viliam sa stratil bez stopy 10. februára. Rodiny Gorušovcov a Grešovcov z Martina odvtedy zažívali peklo.

Viliamovi okamžite telefonovali, mobil vyzváňal, ale nikto sa neozval. Najbližší preto rozbehli pátranie na vlastnú päsť - po kamarátoch, príbuzných, ale nikto o ňom nič nevedel. Zúfalá mama preto zalarmovala políciu a nahlásila synovu nezvestnosť. Martinskí policajti prezreli kamerové záznamy, z ktorých vysvitlo, že bol videný na rôznych miestach v Martine. Naposledy 10. februára o 4.00 h ráno, vedľa benzínky, neďaleko rómskeho sídliska Bambusky...

Konšpirácie vytáčali príbuzných

Rodine na pokoji nepridávali ani reči, ktoré sa trúsili po Martine, ale aj na sociálnych sieťach, že Viliam sa ukrýva, lebo má niečo spoločné s vraždou Jozefa z Dubového, dokonca, že v mobile, ktorý stratil, je video, ktoré zachytáva priebeh vraždy. „Nie je to pravda, brat by nič také neurobil, poznám ho veľmi dobre. Iste, tých dvoch obvinených poznal, Martin je predsa malé mesto, ale to je tak všetko,“ tvrdila v tom čase jeho sestra Petra. Taký dramatický záver hľadania však neočakávala ani v najhoršom sne.

