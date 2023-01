S obrovským bôľom v srdci vyprevadili na poslednej pozemskej ceste Zuzanku (†14), Martinka (†12) a ich mamu Eriku (†45). Nepochovali ich však v Michalovciach, kde žili a ani spolu s ich otcom Stanislavom (†53), ktorý im vzal životy. Jeho obete uložili do hrobu v Ladomírovej (okres Svidník), odkiaľ Erika pochádzala a kde žijú jej rodičia.

Telá nebohých priviezla michalovská pohrebná služba hodinu pred pohrebom. Postupne prichádzali príbuzní a známi. Nechýbal ani riaditeľ a učiteľky michalovskej základnej školy, ktorú nebohé deti navštevovali. Smútočné a pohrebné obrady začali o ôsmej ráno v miestnom pravoslávnom kostole svätou omšou. Viedli ich dvaja kňazi, jeden z nich bol Erikin kamarát z detstva.

Po skončení omše sa o deviatej smútoční hostia presunuli do domu smútku. Po viac ako hodinovom obrade zaznela kázeň. "Pred tromi truhlami som ešte nestál," začal svoju reč farár a utieral si slzy z očí. Vopred sa ospravedlnil za to čo povie a nemal by, aj za to čo nepovie a mal by: "Sám neviem, čo povedať a ako povedať."

Zdôraznil, že nikoho nechce súdiť a že nikto nemá právo kritizovať iného. "Polovica pohrebu je za tých, ktorí nás opustili. A druhá polovica je pre nás. Celý obrad sa nesie myšlienka, aby nás Boh naučil svojim pravdám a ako žiť," dodal. Zamyslel sa nad tým, že nič nie je náhoda. Keď si predvečer chystal čítanie na túto pohrebnú omšu, zarazilo ho. Jeho ostré slová, adresované aj na osobu nebohého Stana, nenechali oko suché.