Desivá rodinná tragédia z Michaloviec má prekvapivý zvrat! Bývalý majiteľ firmy poskytujúcej internetové služby Stanislav Teleky (†53) vyvraždil svoju rodinu a potom si siahol aj na svoj život. Strelnú zbraň však použil iba na seba. Keď zasahujúci policajti vošli do bytu, naskytol sa im príšerný pohľad!

Najprv pomohol na druhý svet svojim najbližším! Predtým, než zabil seba, sa mu vyjasnilo v hlave a zistil, aký strašlivý skutok vykonal tým, ktorých mal najradšej - svojim dvom deťom Zuzanke (†14), Martinkovi (†12) a manželke Erike. Odborník na informatiku Stanislav Teleky (†53) z Michaloviec sa spamätal a zavolal svojmu bratovi. Oznámil mu, aký diabolský skutok vykonal. Vymazal všetky ich profily na sociálnej sieti, zmazal elektronické stopy a dokonal svoje dielo.

Stanislav takýmto hrozivým spôsobom sa rozhodol riešiť svoje životné problémy. Reči o tom, že mal finančné problémy po tom, ako pred piatimi rokmi predal svoj podiel vo firme poskytujúcej internetové služby, ktorú spoluzakladal, majú reálny základ. Jeho list vlastníctva na byt a pozemky, ktoré získal dedičstvom a darovaním, je zaťažený ťarchami. Jedna je v prospech ostatných majiteľov bytov v bytovom dome, kde s rodinou býval. "Istý čas neplatil do fondu opráv," vravel nám jeden zo susedov. Druhé záložné právo je v prospech banky.

Keď v utorok podvečer zalarmoval brat nebohého políciu, hliadka šla jeho oznámenie do bytu na Bieloruskej 5 preveriť. Zasahujúci policajti na to, čo uvideli po príchode do bytu hrôzy, nikdy nezabudnú! Vieme, kde telá našli a za akých okolností.