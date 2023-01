Ján Románek (33) z Vojnian (okres Kežmarok) priznal k spáchaniu sériových vrážd na Spiši avšak iba pod ťarchou dôkazov. Špecializovaný trestný súd mu vymeral doživotný trest a trest prepadnutia auta a zabavenia arzenálu zakázaných zbraní a streliva.

No rozhodnutie sa mu nepáčilo a podal odvolanie. Najvyšší súd SR však verdikt potvrdil. Do konca života bude zatvorený v base s najvyšším stupňom stráženia.

Keby Ján Románek (33) nebol predvlani v júni spanikáril, možno doteraz by zostala vražda pumpára Erika Kapráľa († 24) z Veľkej Lomnice spred viac ako 6 rokov nevyjasnená. Rovnako aj smrť rozstrieľaného dôchodcu Jozefa Lazára zo Spišskej Novej Vsi (†77) v lese v Levočskej doline spred 3 rokov či pokus o vraždu snúbencov na ceste pri Holumnici z mája 2017. Policajti všetky tieto skutky vyšetrovali samostatne.

Nebyť toho, že Ján - otec dvoch malých deti - vystrelil na policajtov v Liptovskom Hrádku, ktorí ho zastavili pre bežnú cestnú kontrolu, zrejme by ešte aj dnes hľadali páchateľa. Lenže po vykonaní domovej prehliadky v dome, kde býval aj so svojou hluchonemou družkou, ich dvomi malými školákmi, mamou a jej druhom, zastili bohatý arzenál zbraní.

A začala sa im skladať prekvapivá mozaika. "Kriminalisti zostali prekvapení. Predpokladali, že u neho nájdu zo štyri náboje, no vynášali ich odtiaľ v mechoch," prezradili ľudia z obce. Po analýze zaistených vecí policajti po vykonanej balistickej expertíze zistili, že má na svedomí spomínané brutálne skutky. Odvtedy je Ján vo väzbe a hrozí mu doživotie.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku vlani v októbri sa Ján priznal k dvom vraždám a dvom pokusom o vraždu. Súd preto povedie len dokazovanie vedúce k uloženiu trestu, náhrade škody a ochrannému opatreniu. "Priznávam sa ku všetkým skutkom," vyhlásil a uviedol, že skutky úprimne ľutuje. Vypovedať odmietol.

Po prečítaní znaleckých posudkov senát rozhodol o jeho doživotnom treste! A v utorok Najvyšší súd SR rozsudok potvrdil. "Motívy jeho skutku zistené neboli," uviedol predseda senátu. Podľa neho sa Ján so svojimi obeťami poznal a jeho konaniu predchádzali kolízie s nimi. No snúbenci, po ktorých strieľal, toto nepotvrdili a nemal sa poznať ani s so zastreleným dôchodcom.

Dokonca aj v rozsudku ŠTS sa píše, že "obžalovaný útočil v pravidelných (dvojročných) intervaloch na jemu absolútne neznáme osoby, bez toho, že by tieto osoby mali možnosť sa akýmkoľvek spôsobom brániť, počas noci (tmy), prípadne na odľahlom mieste, strieľal priamo do oblasti hrudníka a jeho konaním bol pri skutkoch 1 a 3 spôsobený nenapraviteľný následok."