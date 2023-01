Víťaz Vyvolených Erik Hilár Lakatošovie (50) zo Svidníka sa tri dni pred Vianocami dostal spoza mreží na slobodu. V base strávil 15 mesiacov. Skončil tam po troch priestupkoch spáchaných v podmienke. Šupli ho do stredného stupňa stráženia a ocitol sa tak medzi zákernými vrahmi. To však nebolo to najhoršie, čo tam zažil!

Erik Hilár Lakatošovie sa stal známym ako víťaz zábavnej šou Vyvolení, v ktorej vyhral rozprávkových 400-tisíc eur. V roku 2012 skončil na štyri roky v base pre krátenie daní, bitku a útok na verejného činiteľa - hodil do policajta kvetináč. Po návrate sa Erik živil ako redaktor rómskej televízie. Znova sa však dostal do sporu so zákonom a za výtržníctvo vyfasoval trojročnú podmienku. Lenže krátko pred jej vypršaním mu ju sudkyňa svidníckeho súdu premenila na trest 20-mesačného väzenia. Spáchal totiž počas jej trvania tri priestupky. Osudnou sa mu stala vášeň k hlasnej hudbe, čo sa nepáčilo susedom a zavolali na neho policajtov. A tak putoval za mreže znova. Štyri dni pred Vianocami sa dostal na slobodu a porozprával nám svoje desivé zážitky spoza mreží.

Trest si mal podľa rozsudku odpykať v strednom stupni stráženia. A tak skončil v Ružomberku v cele pri zákerných vrahoch. "Dali ma do cely k ôsmim väzňom. Bolo to hrozné! Spal som vedľa muža, ktorý zavraždil dvoch dôchodcov v spánku. Či vrahom, ktorý zabil svojho šéfa, matkovrahom aj tyranom. Niekoľko nocí som nespal, tri dni som si búchal hlavou o múr," opísal nám svoje desivé zážitky. Lenže toto nebolo to najhoršie, čo zažil. Oveľa horšie prišlo o pár dní neskôr!